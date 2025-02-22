Geçtiğimiz günlerde yurtdışındaki firari FETÖ'cülerin sosyal medyadaki bir tartışmasına denk geldim.

Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütün yönetimine çöken ekibin, finans kaynaklarını üyeler için kullanmamasından yakınıyorlardı. "O kadar para ne için var?" diye soruyorlardı.

FETÖ içi iktidar mücadelesinde kullanılan abartılı bir argüman mı yoksa örgüt gerçekten de hâlâ finans gücünü koruyor mu?

Cevabı bilmiyorum.

Evet, Ankara bastırıyor ama yurtdışındaki okullarının çoğu hâlâ açık. Örgütün en önemli kaynaklarından olan "himmet" mekanizması çökmüş durumda. Maaşlarından pay aktaran üyeler, devletten büyük oranda temizlendi. İşadamları da üzerlerindeki korku ve tehdit kalkınca ananas yemekten kurtuldular.

Dün "Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1.5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 kişinin gözaltına alınması önemli bir gelişme.

Zira, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve MİT Başkanlığı'nın desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yapılan operasyonla, şirket bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verildiği ortaya çıktı.

Şirketin, 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptığı ve örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu iddia ediliyor.

Her sektörde pıtırcık gibi biten ve anında parlayan işletmelerin, ünlülerin mali ilişkileri daha sıkı mercek altına alınmalı.

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TRUMP'IN CANINI SIKAN ÇOCUK

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın, görüşmeye oğlu X'le gelen Elon Musk'la buluşması olay olmuştu.

4 yaşındaki X, ABD Başkanı'na ters ters bakıp yüzüne karşı, muhtemelen evde babasının söylediklerini tekrarlamıştı. Ardından da canlı yayında burnunu karıştırıp Trump'ın ikonik çalışma masasına sürmüştü.

ABD basınında çıkan haberlere göre Trump o masanın değiştirilmesi için emir vermiş. 1880'de İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından dönemin ABD Başkanı Rutherford B. Hayes'e hediye edilen masayı da o gün bugündür kullanmıyormuş.

78 yaşında bir adamın sinirlerini bozmayı başaran küçük X'in zeki bir çocuk olduğu her hâlinden anlaşılıyor; tıpkı babası gibi. Ama aşırı şımartılmış bir zengin çocuğu olarak hayatta işinin kolay olmayacağı da ortada. Umarım kafası zehir gibi çalışan Elon Musk bu durumu fark eder, çocuğunun iyiliği için bir şeyler yapar.

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OLMAZ OLMAZ

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını duyuran Trump, taç giymiş görselini "Kralımız çok yaşa!" ifadesiyle paylaştı. Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağını...

"Trump geyik yapıyor" diyorlar.

O kadar emin olmayın.

1974'ten beri düzenlenen Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Trump'ın 2028'de de aday olması için yürütülen güçlü kulis, bize çok şey anlatıyor.

Trump eğer planladığı gibi 2026'daki ara seçimleri kazanmayı başarırsa 3. dönem aday olmak için daha kararlı olacaktır.

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BİR ETİMESGUT HİKÂYESİ

Ankara Etimesgut'tan kar yüzünden yolda kalan belediye otobüslerini iten vatandaşların, trafikte yaşanan kaosun görüntüleri geliyor. Kar o kadar değil ama rezillik diz boyu.

Hepi topu yılın en fazla bir iki günü yağan karla ilgili tedbir alacaksın. Uykundan biraz feragat edip kriz masası kuracaksın. Belediyeyi alarma geçireceksin. Kar küreme araçlarının ışıklarını yakıp yolları açacaksın. Tuzlama yapacaksın. Belediye otobüslerine kış lastiği, zincir takacaksın.

Ama gereği yok. Nasıl olsa genel başkanın tarafından "Ankara sevdalısı polis" diye anons edilip belediyeye başkan adayı gösterilmişsin. Bilinçli seçmen de "film icabı mı" demeden basmış oyu.

Katarsisi gören tiyatrocu başkan da durur mu? Çıkar açık açık 8 Şubat'ta çekimleri başlayan "Behzat Ç. Bir Ankara Hikâyesi isimli dizinin setindeyim, döneceğim" diye belediyenin kapısına yazı asar.

Haklısınız, yalnızca Etismegut'un hikâyesi değil; Türkiye'nin dramı.