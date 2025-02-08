Sanılmasın ki Özgür Özel yalnızca koltuğuyla meşgul. Görmüyor musunuz ana muhalefet liderimiz dış politikaya da vakit ayırıyor.

Dün de gündemi Trump'ın Gazze'yle ilgili planlarıydı.

"Bu kutsal topraklardan Filistin'i söküp atmaktır. Buna nasıl susuyor Erdoğan?" diye sordu.

Daha önce Gazze'nin seçilmiş meşru temsilcisi Hamas'ı terör örgütü ilan eden şairin burada Filistin bağlarından üzüm yemeye çalışmadığını biliyoruz.

Uzatmaya gerek yok; Karaköy'deki Filistin'e destek eyleminde bir adamı yumruklayan çakala hukuki destek veren bir partiden ve onun genel başkanından bahsediyoruz.

Dolayısıyla Özel'in sözü dış politikadan açınca rakiplerimize değil, Türkiye'ye yüklenmesine şaşırmıyoruz.

Şimdi de yapmaya çalıştığı, Erdoğan'ı, hakkında pozitif açıklamalar yapan Trump'la didişmeye, ağız dalaşına girmeye zorlamak.

Çünkü ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan sitayişle bahsettiği bir atmosferde soluk almakta zorlanıyor.

Evet, Özel, İsrail'e verdiği ayarlarla tarihe geçen Erdoğan'a "Filistin davası" diyerek ahkâm kesecek kalibrede bir isim değil ama yine de soralım: Ne yapmalı Erdoğan? Trump'ın hangi sebeple ortaya attığı belli olmayan sansasyonel çıkışlarına laf mı yetiştirmeli?

Trump'ın Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray ve danışmanları bile "Yanlış anlaşıldık" derken, Türkiye Cumhurbaşkanı, X yorumcuları gibi tık almak için slogan mı atmalı?

Bundan kolay ne var?

Trump'a "aptal, cahil" demeyene kız vermiyorlar.

Mesele krizi yönetmek.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Başkan Trump'ın, bazı ekonomik ve teknolojik kapasiteye sahip ülkeleri çatışma sonrası bölgeye katkıda bulunmaya harekete geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor" diyor.

Boş lafları bırakıp ortaya bir öneri koymalıyız.

Türkiye altyapı ve inşaat konusunda dünya üzerinde bir numara. Sektör, hem araç gereç hem de bilgi birikimi konusunda muazzam bir seviyede. Deneyimli Türk şirketleri, bölge ülkelerinin siyasi ve mali desteğiyle kurulacak bir konsorsiyumda Gazze'nin imarını üstlenebilir.

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NETANYAHU, TRUMP'IN PLANINDAN MEMNUN MU?

ABD'deki temaslarında yüzü gülen Netanyahu, Trump'ın Gazze'yi elinden alacağını açıklamasına gerçekten memnun olmuş mudur?

Herkesin aksine ben bundan pek emin değilim. Trump'ın, Netanyahu'nun altına ittiği koltuğun sahibi olduğunu kendisine hatırlattığını, emrivaki yaptığını da pekâlâ düşünebiliriz.

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YETMEZ, MİLLETVEKİLLERİNİN CEZAİ EHLİYETİ TÜMDEN KALDIRILSIN!

Gazetelerdeki haberlere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, eski ve yeni 3 bin 600 milletvekili için ömür boyu trafik cezası muafiyeti getirme kararı aldı. Bu yeni uygulamaya göre, milletvekilleri kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı ve hatalı park gibi trafik cezalarından artık muaf tutulacaklar.

Yapılan düzenleme kapsamında, mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin ise bir aracı trafik cezalarından muaf tutulacak. Milletvekili araçlarının plakaları Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına işlenecek ve bu plakalarla işlenen trafik ihlalleri vekillere yansıtılmayacak. Eğer ceza kesilirse, faturası TBMM bütçesinden karşılanacak.

Ayıptır.

Söz konusu teklifin çöpe atılması yetmez. Bu ayrıcalık talebini öneren TBMM'nin görgüsüz üyelerinin açıklanmasını istiyoruz.

Kameralar önünde didişip mevzu milletvekillerine kıyak, ayrıcalık olunca safları sıklaştıranlar kimlerdir?

Konu açılmışken, vekillere, trafikte muafiyet sağlayan üç adet araç kartı verilmesi uygulamasına da acilen son verilmeli.

Daha önce bu soruyu sorduğum yetkililer, "Vekillerin birden fazla aracı olabiliyor" demişlerdi. Oysa resmi araç kartlarının başka araç plakalarında da kullanıldığını biliyoruz.

Kaçakçılık yapılan, terörist taşınan milletvekili araçlarıyla ilgili haberleri ne çabuk unuttunuz?