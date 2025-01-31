



23 yılını dolduran iktidarın ülkede başarıyla dönüştürdüğü alanların başında şüphesiz sağlık sistemi geliyor.

90'lı yıllar boyunca çökmüş olan sistem ayağa kaldırıldı. Dünya standartlarını aşan sağlık hizmetine erişim tabana yayıldı. GATA'daki kalite tüm devlet hastanelerinde sağlandı.

Bu süreçte, eskiden yalnızca zenginlerin, milletvekillerinin vs. ulaşabildiği özel hastanelerin de önü açıldı. Özel sağlık sigortalarının yaygınlaşmasıyla tercih edilmeye başlanan özel hastaneler de talep yükünü hafifletmekte sisteme destek oldular.

Ne var ki bugün özel hastanelerin pek çoğu, acilden giriş yapan sedyedeki hastaya serum takarken bile "para peşin" diyen ticarethaneler hâlinde.

Varılan nokta yalnızca vatandaşı değil, işletmelerin ticari politikaları nedeniyle hastalarıyla aralarındaki güven ilişkisi sarsılan sağlık personelini de sıkıntıya sokuyor.

Son dönemde hastaların yanı sıra hekimlerin de özelden devlet hastanelerine doğru yönelmesi bu durumun açık göstergesi.

Evet, denge, tıbbi değil ekonomi- politik bir mesele olan pandemide bozuldu.

Milyonlar, akademinin, siyasetin ve medyanın "oybirliğiyle" körüklediği korku iklimi nedeniyle hastalık hastası haline getirildiler.

Hapşıranın koştuğu devlet hastanelerinde randevular kilitleniyor. Aylık kan değerini ölçtürmek gibi garip alışkanlıklar yaygınlaştı.

Bu tüketime rağmen bir türlü kendimizi "sağlıklı" hissedemiyoruz. İlaç kullanımı patlamış durumda.

Yeni Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu da bir hekim. Ve hastanesi olmaması, tarif ettiğim çarpıklığın üzerine gideceğine dair umudumu artırıyor.

Geçtiğimiz gün, fahiş fiyatlara ve başka istismarlara engel olamayan Özel Hastane Yönetmeliği'ni sil baştan değiştirmesi de son derece yerinde bir hamle.

Zira sağlık "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" şeklindeki liberal yaklaşımla müteşebbislerin insafına bırakılacak bir sektör değil.

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YENİ YÖNETMELİKTE NELER VAR?



Peki, bakanlığın hazırladığı yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği'yle neler değişecek? Birkaçına bakalım:

1- Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkarılıyor.

2- Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

3- Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

4- Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı getiriliyor. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak.

5- Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hâle geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak.

6- Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak.

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SERUM MODASI



Eskiden E-5'te trafik tıkanınca araçların içine masaj salonu kartı atan tipler vardı. Şimdi yer gök, "Kendinizi hâlsiz mi hissediyorsunuz, sarı serumu denediniz mi. Evlere servisimiz vardır" türünden reklamlarla dolu.

Aşağıdaki haber Afyonkarahisar'dan:

"Umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan Mehmet Gündoğan'a (38), boğaz enfeksiyonu şikâyetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' bağlandı. Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan Songül Gündoğan (38), 'Sarı serum, bana göre sarı zehir. Eşimi 20 saat içinde benden aldı. Eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler. 2 çocuğum babasız kaldı' dedi." (Gazeteler)

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BİR HARF YÜZÜNDEN...



Esenler'de yapılan denetimlerde, hazırladığı sahte polis kimliğinde "Başkomiser" yerine "Başkomser" yazdığı fark edilip gözaltına alınan şüpheli tutuklanmış.

Kafasını duvarlara vuruyor olmalı.