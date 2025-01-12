



Geçen gün bizim gazetede haberdi. Ekrem Bey'in otobüs ihalesini verdiği tamirci milyoner olmuş. E normaldir, 16 milyonluk kent.

Ancak beyefendi tek başına onca işe yetişemiyor olmalı ki her taraftan yolda kalmış otobüs görüntüleri geliyor. Acaba usta yanına bir iki çırak daha mı alsa? Başkan kendisini seviyor olmalı. Teşvik de çıkartır.

Sürekli yanan, kaza yapan metrobüslerde balık istifi yolculuk yapmamızın sorumlularını da Halk TV gazetecileri açıklamıştı ya... Meğer sabahın köründe Fazilet Durağı'nda buluşan 47 kişi metrobüse binip kalabalık yapıyormuş. Şehrin Belediye Bakanı da bilet kestiği otobüslerine binmek suretiyle ulaştırmayı aksatan sözde müşterilerden örgütlü kötülük diye bahsetmişti.

Metrolardaki, altgeçitlerdeki merdivenlerin yürümemesinin sebebi de biliyorsunuz A Haber. İkide bir yürümeyen merdivenlerin önünde haber yapıyorlar. Çocukların aklına karpuz kabuğu düşürüyorlar. Onlar da gidip merdivenlerin düğmesine basıyorlar. Aç kapa aç kapa bozuluyor tabii makineler. Belediyenin ustaları hangi birine yetişsin?

Evet trafik kötü. Geçen gün Zeytinburnu'ndan Gaziosmanpaşa'ya 10 km'lik yolu 1 saatte ancak kat edebildim. Hayır yürüyerek değil, otomobille.

Gerçi CHP'li gazeteciler bu durumun Ekrem Bey'den değil trafikte numaradan kaza yapan vatandaşlardan kaynaklandığını söylüyorlar ama uluslararası kuruluşlar farklı düşünüyor.

Bildiğiniz üzere geçen gün de İstanbul, dünyanın en kötü trafiğine sahip kent ilan edildi. İstanbul, trafikte harcanan 105 saatle listenin başında. 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. Trafik bir önceki yıla göre yüzde 15 artmış.

Geçen yıla göre yüzde 37.6 oranında artan hava kirliliğinin sebebi de vatandaşın sigarayı iki pakete çıkarması olmasın sakın!

İstanbul'un nüfusu artmıyor, azalıyor falan demeyin. Mansur Bey'in dediği gibi, yol yapsan ne olacak ki, o da tıkanacak, sonuçta daha çok trafik olacak.

Ah ah şu Ekrem Bey'e bir fırsat verilse, hem CHP içinden hem iktidar tarafından engellenmese yanmış yıkılmış Şam'a bile belediyecilik götürecek ama...

Baksanıza, Başkan İstanbul'un onca işi arasında Şam'a gitmek için randevu istemiş ama Şam yönetimi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek, yoğunuz, sonra" diye cevap vermiş.

"Haylaz çocuklar, kötü niyetli İstanbullular" derken Ekrem Bey'e çelme takanlar kervanına Ahmed Şara da eklenmiş oldu.

Yapraklar alkışlamasın da ne yapsın başkanı!

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AVRUPA'NIN FARKLI SESİ MELONİ



Avrupa'daki yönetimler topyekûn Elon Musk'a tavır alırken İtalya Başbakanı Meloni, "Musk demokrasi için tehdit değil ama Soros tehdit" diyor.

ABD'nin önümüzdeki dönem Avrupa'da en sıkı müttefiki Macaristan'dan sonra İtalya olacak.

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COĞRAFYA KADERİMİZSE KATLANIRIZ DA BUNLAR HİÇ ÇEKİLMİYOR



ABD, okyanusun kıyısındaki California eyaletinde çıkan yangını su bulup söndüremiyor.

Halk, "Bir tane bile trafik polisi yok. Belediye başkanı itfaiye bütçesini kesti" diye yakınıyor.

"Benim yapacağım bir şey yok bro" diyen kentin Demokrat valisi hiç oralı değil.

Hükümet ise "Rüzgârın nereden eseceğini yakından takip ettiklerini" açıklıyor.

Türkiye'de orman yangını çıkınca ABD'den yardım isteyen terör ve güzellik uzmanları ise "Devlet ne yapsın, rüzgâr 140 km hızla esiyor, coğrafya kaderdir" diye söyleniyor.

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ZUCKERBERG'İN İTİRAFLARI



Instagram ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Joe Rogan'ın programında pandemi döneminde yazılarımızı sansürlediğini şu sözlerle itiraf etti:

"Kovid döneminde gerçekleri saklamamız istendi. Aşının yan etkilerinin olabileceğini söyleyen paylaşımları silmemizi istediler."

Talimatı Joe Biden yönetiminin verdiğini söyleyen Zuckerberg nedamet de getiriyor:

"Teyit edicilerin önyargıları var, bu yüzden içerikleri aşırı şekilde kontrol ediyorlar. Bu yüzden değişikliğe gideceğiz."

Evet, yıllardır bunu yazıyoruz ama anlattıklarımız komplo teorisi diye küçümseniyordu.

Önümüzdeki dört yılda daha ne itiraflar duyacaksınız.