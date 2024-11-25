"Türkiye'de Rusya'dan çok Putin'ci var" eleştirilerini duyuyorum.

Hatta bu durumun "Türkiye için yakın bir tehdit" oluşturduğunu söyleyecek kadar ileri giden bile var.

Öncelikle sakin olmalarını tavsiye ederim.

Bu kış da komünizmin geleceği falan yok.

Evire çevire anlattıkları "Rusya tarihsel düşmanımız" tezi bu çağa dair bir şey anlatmıyor. Komşu olup da savaşmayan devlet mi var?

Putin de soğuk savaş döneminden kalma ideolojik tasniflere sığdırılamayacak bir siyasetçi. Çar da değil komünist de...

Bu tartışmada sıkça dile getirilen Rusya'da demokrasi sorunlarına gelince... Putin'in demokrasi oyununu, seçilecek başkan adaylarının kulağından vurulduğu, merkez medyanın devlet aygıtı tarafından kontrol altında tutulduğu ABD kadar şık oynayamadığı açık.

Bunlara karşın, eğer Putin olmasa ABD'nin bölgemizde ve dünyada daha rahat cirit atacağı gerçeği de şuracıkta duruyor.







Örneğin, Suriye'deki Rus varlığı zaman zaman Türkiye'nin çıkarlarıyla çatışsa da ABD'nin ve onun kontrolündeki YPG'nin etkinliğini kıran bir unsur.

Pandemide DSÖ'ye teslim olmaması da Putin diğer bir artısı. Küreselcilere ve ekonomik dayatmalarına karşı yereli temsil eden en kararlı seslerden.

ABD hegomanyasını reddedip çok kutupluluğu savunan her lidere dedikleri gibi ona da "popülist" diyorlar. Ama TIME, CNN, BBC hakkında ne demiş umurunda bile değil. Doğru bildiğini, inandığını yapıyor.

Putin, NATO üyesi ve batıya entegre olan Türkiye ile ilişkilerini de olgunlukla yürütüyor. Davutoğlu döneminde Rus uçağının düşürülmesi ve büyükelçileri Karlov'un Ankara'da suikaste kurban gitmesi gibi kritik süreçlerde Erdoğan'la diyaloğu sürdürerek hataya düşmeme basireti gösterdi. FETÖ'yü kapısından içeri sokmadı. 15 Temmuz'da da Türkiye'nin yanındaydı.

Batının koro halinde "şeytan" dediği, ABD'nin darmaduman ettiği ülkesini ayağa kaldırmış bir liderin hakkını teslim edenlere Putinci demek tek kelimeyle basitlik.

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O ZAMAN PARAMIZI VER ELON



Elon Musk, dün X hesabından drone sürüleri ile yapılan bir şovu paylaştı.

Musk videonun altına da şu notu düştü:

"Bu arada bazı aptallar hala F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyorlar"

Evet, uzaya gönderdiği fırlatma roketlerini tekrar tekrar kullanmayı başaran, 2 milyarlık Tesla'nın değerini 20 yılda 2 trilyon dolara çıkaran bir dehadan bahsediyoruz.







Elbette geleceğe dair teknolojik üstünlük tahminlerini ciddiye almalıyız. Kısa sürede, göklerdeki savaşta insan faktörünün yerini yapay zekaya bırakması da uçuk bir senaryo değil.

Ama Musk aynı zamanda Trump'ın senatoya Verimlilik Bakanı olarak önerdiği bir isim.

İşbaşı yapınca "aptallık" dediği ve ABD'nin Türkiye'ye şantaj yapmak için de kullandığı F35 projesi illa ki önüne gelecek.

İnşallah paramızı iade eder. O kadar muhabbetimiz var.

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UFUK URAS TAM AF ZAMANI DİYOR



Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras, "Cumhuriyetin 101. yıldönümü tam da af zamanı" diyor.

Kendisini destekleyenler var.







Ancak karşı çıkanlar daha kalabalık. "Biz cezasızlık algısından yakınıyoruz, siz ne istiyorsunuz" diyorlar.

Verilerse cezaevlerinin tam kapasite çalıştığını gösteriyor.

OECD verilerine göre Türkiye'de her 100 bin kişiden 403'ü tutuklu. Macaristan ise her 100 bin kişiden 199 tutukluyla Türkiye'den sonra listede ikinci sırada yer alıyor.

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DARON ACEMOĞLU BAŞINI YAKTI



Daron Acemoğlu, Atatürk dönemiyle ilgili nesnel değerlendirmeler yapmaya kalkınca başı belaya girdi. "O ödülü nasıl aldığı belli oldu" diyenlerin sayısı hızla artıyor.

Dün de İlber Ortaylı "Aldığı bilim ödülünün durumunu düşünerek daha oturaklı değerlendirmeler yapması tavsiye edilir" diyordu.

Merak ediyorum, acaba Daron Bey Türkiye'deki entelektüel ortamın sefaletinin farkında olmadığı için mi bu kadar cesurdu? Yoksa gayet de farkında mı?