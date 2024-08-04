Hamas, 7 Ekim'de İsrail topraklarına tarihinin en büyük saldırısını yaptı. 3 bin civarında Hamas savaşçısının katıldığı El Aksa Tufanı'nda yaklaşık 1200 kişi öldürüldü, 240 kişi de kaçırıldı. İsrail'in aynı gün başlattığıbugüne değin öldürülen Filistinli sivil sayısı ise 45 bine dayandı.Bir terör eylemine cevap verdiğini söyleyen İsrail'in yurtdışında gerçekleştirdiğide kesintisiz devam ediyor. Tüm dünya, uluslararası kurumlar da canlı yayında izliyor.Geçtiğimiz günlerde İran'da Hamas lideriyi öldüren İsrail'in başlattığı insan avının itirafı, ülkeninservisi Şin Bet'in başkanıın televizyona düşen ses kayıtlarında mevcut.devlet olarak uluslararası hukuku çatır çatır çiğnemeye ne kadar kararlı olduklarını şu sözlerle anlatıyor:Bar'ın Münih göndermesini biliyorsunuzdur.adlı Filistinli bir örgüt 1972'de Almanya'nın Münih kentindeki olimpiyat oyunları esnasında olimpiyat köyüne sızmış 2 İsrailli sporcuyu öldürüp 9'unu rehin almıştı. Diğer sporcular da kurtarma operasyonu sırasında öldürülmüştü.Saldırganların sağ yakalanmalarını kişisel olarak rica eden dönemin İsrail Başbakanıdünyaya cehennemin kapılarını açacak bir mesaj verme zamanının geldiğini düşünüyordu. İsrail'in anası olarak inisiyatif aldı.İsrail istihbaratınınadını verdiğiböyle başladı. İsrail, bu operasyondaMünih katliamını planlayanFilistinlileri tercihen bombalı saldırıylakatletti. Hepsini öldüremediler.Operasyonda alakasız kişiler de İsrailajanları tarafından öldürüldü. 20 yılayakın sürdü. Dünyaoldu.İsrail istihbaratının başındaki ismin yarım asır sonra yenidendemesi bir sürecin devamı gibi algılanıyor ama aslındaaçıldığının habercisi. Ne kadar sürecek belli değil.İsrail gidebildiği yere kadar gidecek. Geçtiğimiz günlerdea konuşan Dışişleri Bakanıın dediği gibi