Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı.

Bakanın, bir süredir içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon sürecinde kârlarına kâr katan sermayeye, uygulanan ekonomik program hakkında bilgi verdiği açıklandı.

Ancak patronlar pek de içi rahatlamış gibi görünmüyorlardı.

Toplantı sonrası katılımcılara hitap eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, teröre destek verdikleri gerekçesiyle kayyum atanan belediyelerden falan bahsetti.







Okyanus ötesindeki kredi derecelendirme kuruluşları bile Türkiye'nin notlarını artırırken, Çinliler daha yeni milyar dolarlık otomobil fabrikası yatırımını imzalamışken, bu zengin beylerin Türkiye'nin yatırımcıya güven veren bir ülke olmadığını kanıtlama telaşları neyle izah edilir?

Evet, bırakın bu işleri de TÜİK Başkanı'nın bir gün önce yaptığı, "Türkiye'deki şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken kârlardan daha yüksek fahiş kârlar elde ediyorlar. Enflasyondan bağımsız şirket kârlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var. Bu etki, pandemi sonrasından itibaren gözlemleniyor" açıklamasına ne diyorsunuz, siz onu söyleyin.

Sermayenin palazlandığı kaotik süreç normalleşme sinyalleri veriyor diye yüzünüze yeniden militan demokrat maskesi taktığınızı aklı başında herkes görüyor.

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ÜÇ ÇOCUKLU AİLEYE ASGARİ ÜCRET

2023 verilerine göre dünyada en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişiyle Hindistan. Bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun yüzde 39.7'sini oluşturdu.







Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1.1'ini oluşturdu.

Hızla yaşlanan dünyada nüfus, ülkelerin en stratejik unsuru.

Hükümetin 3 çocuklu ailelere asgari ücret düzeyinde teşvik sağlama projesi son derece yerinde bir karar.

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KASIM SEÇİMLERİ ÖNCESİ YİNE RUS PARANOYASI

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale girişimlerine dair basını bilgilendirdi.

Yetkili, Rusya'nın 2016 ile 2020 seçimlerindeki gibi sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve seçimlerde Trump'ı desteklemek için yoğun çaba harcadığını ileri sürdü.

Putin'in Trump'ı ABD'nin başında görmek istediği ortada. Ne var ki ABD'de böyle bir manipülasyon yapmaya gücü olmadığı da.

Demokratlar son barutlarını sıkıyorlar.

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ÇORUM'UN KARBON AYAK İZİ

Çorum'dan bir okur yazmış.

Bir süre önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fırıncılar Odası Başkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda Çorum'daki fırınlarda odun ateşiyle ekmek ve pide yapılması yasaklanmış.

45 gün içerisinde tüm fırınlar doğalgaz sistemine geçmek zorundaymış. Aksi takdirde doğalgaza geçmeyen fırınlara ilk etapta 200 bin lira, ikinci uyarıda ise katlamalı olarak cezai işlem uygulanacakmış.







Fırıncı esnafına, Fırıncılar Odası'ndan gönderilen yazıda çevre kirliliğine vurgu yapılarak bu kararın alındığı bildirilmiş.

Ne hassasiyet ama!.. İş ekmek fırınında odunun çıkardığı dumana kadar geldiyse Çorum'un en büyük derdi karbon ayak izi olmalı. Herhalde arada da kentin doğalgaz dönüşüm piyasasını canlandırmak istiyorlar.

Siz ciddi misiniz beyler?

Kırık yılın başı yan yana gelip işbirliği yaptınız ve gözünüze bu büyük sorun mu battı?

Yoksa Çorum sadece torbadan çıkan bir pilot bölge mi?

Ekmeğin, pidenin lezzetlisi, sağlıklısı odun ateşinde pişen olduğunu hepimizden iyi bilen fırıncı esnafı bu işe razı mı?