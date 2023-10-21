Ukrayna'daki Priamyy TV'ye çıkartılıp konuşturulan Belaruslu "muhalif gazeteci" Tatiana Martynova, "Size İsrailli bir çocuk ile Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım" diyor.

Ne dediğine geleceğiz ama "muhalif"in altını özellikle çizdim. Zira gazetecinin ağzından çıkanları okuduktan sonra alıcınızın ayarlarıyla oynayın istiyorum.

"Size İsrailli bir çocuk ile Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım. İsrailli bir çocuk yetişirken konu sevgi ve zenginlik gibi şeyler değildir. Bu çocuk insanların nasıl öldürüleceğinin öğretildiği bir okula gitmez. (Filistinli çocuk) 16 yaşına geldiğinde ise annesi ona bir silah verir ve git bir Yahudi öldür der. İşte fark bu. Bir tarafta İsrailli, diğer tarafta Filistinli anne. Demek istediğim Nazizm'e yakın bir durum."

Evet, artık Filistin meselesinde faşist Ariel Şaron döneminde kalma argümanları tekrar edene "muhalif" diyorlar.

Yeni bir muhalefet türü bu. Çok kapsayıcı. 75 yıldır işgal altındaki zavallı bir halkın bebeklerini "katil doğanlar" diyerek yaftalamanız falan sorun değil. Yeter ki ABD'nin karşı olduğu yönetimlere karşı durun.







Tüm dünyada orta sınıf arasında peynir ekmek gibi gidiyor.

Bizde de Filistin'deki soykırımı eli kolu bağlı izleyen insanların İsrail'e karşı isyanını "Samimiyseniz gidin Filistin'e ölün" diyerek küçümseyen peşin satanlar da onlardan mesela.

Evet, evet, savaştan kaçan insanların hedef gösterilmesine karşı çıkınca "Çok seviyorsan al evine besle" diyen "muhalifler" de aralarında.

Belaruslu "muhalifimiz" de 2 yıldır hayatları zehir olan Ukraynalıları, ülkelerini ABD'nin değil Putin'in işgal ettiğine inandırmaya çalışıyor, o kadar.

Zavallı...

Biden'ın İsrail dönüşü yaptığı "Rusya, Ukrayna'da kaybetti" açıklamasından bihaber.

Evet, 2024 seçimleri öncesi Filistinİsrail meselesine odaklanmayı seçen ABD, Ukrayna'yı yalnız bırakacağını ilan etti. AB'yi de arkasına alıp çoluk çocuk, hastane, okul, cami, kilise ne kadar dokunulmaz varsa vuran İsrail'e elini korkak alıştırma diye gaz vermekle meşgul.

Bu saatten sonra, dün Biden'a "Madem savaşı kaybettiysek buraya gel de pankek yiyelim, çay içelim" diye cevap veren Putin'i, Ukrayna'daki hangi askeri operasyonu için eleştirebilirler?

Ukrayna halkı, destek ziyareti talebi Tel Aviv tarafından "Belki sonra" diye geri çevrilerek aşağılanan başkanları Zelenski'nin, hayatlarını uçuruma sürüklediğini ne zaman fark edecek?

Geçmiş olsun.

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ABD SEÇİMLERİ ERTELENMESİN DE!

Yürümekte, konuşmakta zorlanan Biden'a nasıl can, kan geldiğini görüyor musunuz?

Daha tüm dünyayı sarsan hastane katliamının dumanı tüterken seke seke İsrail'e ayak basması falan şaşılacak performans doğrusu.

Anketlerde kaybedeceği anlaşılan 2024 seçimleri öncesi aradığı gazı, gündemi bulmuş olmanın heyecanından olsa gerek.







Ne var ki son ulusa sesleniş konuşması bana popülist bir seçim kampanyasından daha fazlasını da düşündürdü. Zira "Gazze'deki tehditten" daha fazlası için halkından helallik ister gibiydi.

Peki, Biden ABD'yi seçimlerden önce savaşa sokabilirse ne olur?

Pandemi bahanesiyle sandıklar kapandıktan sonra sisteme ne idüğü belirsiz oylar sokanlar, savaş bahanesiyle hangi kazığı atmaz ki?

Baksanıza, 15 gün önce "İsrail'in 11 Eylül'ü" diyorduk ama Ortadoğu'daki gidişat ABD'nin 9/11 konseptini demokratça güncellemesiyle sonuçlanacak gibi görünüyor.

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KOŞ RİSHİ KOŞ

Birleşik Krallık'ın Hint asıllı Başbakanı Rishi Sunak'ın Tel Aviv'de gördüğü B sınıfı protokol ne kadar acıklıydı ama.







Netanyahu'ya sarılmak için yaptığı hamle havada kaldı. Herhalde Gazze'de "hayvan" dedikleri binlerce sivilin ölüm emrini vermiş İsrail Başbakanı'nın, bir siyahı Beyaz Biden gibi insan yerine koyacağına gerçekten inanmıştı.