BM Zirvesi'nde ev sahibi ABD dışında 5 daimi üyeden kimse yoktu.

Türkiye ise New York'a adeta çıkarma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabahın köründen gece yarısına kadar iş çevreleriyle toplantılar yapıyor.

Türkevi'ne Elon Musk giriyor, bir başka küresel şirketin CEO'su çıkıyor.

Çünkü her yıl milyonlarca gence iş bulması gereken Türkiye'nin yatırıma, büyümeye, ticaretinin gelişmesine ihtiyacı var.

Önümüz kış. Çabucacık unutsak da milyonlarca depremzedeye başlarını sokacak ev lazım. Daha emeklilere, memurlara zam ve gençlere de akıllı telefon almaları için indirim yapılması gerekiyor. Atama bekleyenlerin ek bütçe taleplerini de unutmayalım. Vs. vs.

Elbet bir çözüm bulunacak.







Muhalefetse her zamanki gibi, bu meselelerin çözüme kavuşturulmasının iktidarın işine yarayacağını düşündüğü için oralı bile değil.

Ancak merak ediyorum... Hiç olmazsa iktidarın, Türkiye'yi by-pass ederek Avrupa'ya ulaşması planlanan "Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" projesine karşı muhalefetini de mi desteğe değer bulmuyorlar mesela?

Seçim hezimetinin yaralarını "Benim dedem de hacıydı" türünden çıkışlarla sarmaya çabalayan CHP'den, İyi Parti'den bir iki kişi şimdi New York'ta olsaydı...

CIA aparatları, rakiplerimizin lobileri, küreselci basın, Türkiye'nin itibarını çürütmek için seferber olmuşken ulusal tezlerimizi dile getiren toplantılar yapsaydılar...

Yağmasa da gürleseydiler...

Kim engel olurdu kendilerine? Öyle ya, New York'ta Türk heyetinin görüşmelerini sabote etmek için çırpınan, ticaret yolları Türkiye'den geçmesin diye çağrılar yapan Michael Rubin'leri falan anlıyoruz.

Hindistan'ın Mumbai limanından kalkan gemilerin Dubai'ye yanaşacağı, buradan da demiryoluyla Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail rotasını takip ederek Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşacağı bir nakliye rotası işlerine geliyor.

ABD'nin, Çin'in ticaret yoluna alternatif olsun diye 10 yıldır üzerinde çalıştığı bu kuşak yerine Türkiye üzerinden Batı'ya ulaşan bir rota kabul görse... Muhalif olsun yandaş olsun, ekonomin canlanmasının hangi Türk vatandaşına, iş bulmasını umduğumuz çocuklarımıza zararı olur?..

Böyle akılcı bir muhalefet hem Türkiye'nin hem de kendilerinin işine yaramaz mıydı?

Ama biliyorsunuz muhalefeti işgal etmiş bu goygoy takımı, iktidarı, Türk seçmenin değil Rubin'lerin tetikçiliğini yaptığı rakiplerimizin kendilerine armağan edeceğini düşünüyor.

İşte tam olarak bu yüzden sittin sene iktidar olamayacaklar.

Faydasızlar... Bari heyetimiz ABD'de çarpışırken Türkiye karşıtı çevrelere içeriden argüman sağlamasalar, zararları olmasa.

***



TÜRKEVİ

BM'nin hemen arka caddesindeki Türkevi'nin inşaatı sürerken "Türk'ün Türk'e New York'ta propagandası" diye yazılar yazan Murat Yetkin bir yana, bu işte emeği geçen kim varsa teşekkür ediyoruz.







Yalnızca, şimdilerde BM'den daha hareketli olan bu kalıcı eseri bugünkü haline getirenlere değil... Ta 1977'de binayı Türkiye Cumhuriyeti adına satın alan dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e kadar...

Yetkin tipi sömürge gazetecilerini de taş taş üstüne koyanları da bu halk hiç unutmayacak.

***



GELSİN ABD KURTARSIN PAŞİNYAN'I

Rusya dün, "Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyona Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" açıklamasında bulundu.







Komşularıyla diyalog kurmak varken binlerce kilometre ötedeki ABD ile tatbikatlar yapan Paşinyan'ı şimdi kim koruyacak?

***



TARİHİ KİM YAZAR?

New York'ta liderlerle görüşen Elon Musk, en çok tepkiyi İsrail Başbakanı Netanyahu ile X'te yaptığı sohbet yüzünden aldığını söylüyor.

Ama Netanyahu rahat görünüyor.







Sanırım sebebi, "Savaşı kazanan, tarihi de yazar derler ama kaybedenler sağ kalırsa gidip Wikipedia'da istedikleri gibi tarih yazabilirler" diyen Musk'a verdiği şu cevapta gizli:

"Kim daha çok editör çalıştırırsa tarihi de o yazar."