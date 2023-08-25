Wagner lideri Prigojin'i taşıyan jetin Moskova semalarında düştüğü haberi dünyayı ayağa kaldırdı.

Prigojin'in adının diğer Wagner komutanlarıyla birlikte uçağın yolcu listesinde olduğu belirtiliyor.

Herkes haberin geldiği saatte askeri bir törende olan Putin'in eski bir röportajında sarf ettiği "İhaneti affetmem" sözlerini paylaşıyor. "İntikam soğuk yenen bir yemektir" diye tekrar ediyor.

Fransa ve ABD sıcağı sıcağına Rusya'yı işaret ettiler bile.

ABD Başkanı Biden bile "Şaşırdık mı" diye ironi yapıyor.

Herkes çok emin.







Evet, Rus liderin birkaç ay önce Moskova'ya yürümeye kalkan bir komutanını ortadan kaldırması, Batı'nın yazdığı "Putin hikâyesinde" sırıtmıyor.

Ne var ki bir de 23 yıldır Rusya gibi bir ülkeyi yöneten ve ayağa kaldıran Putin'in öyküsü var. Ve ben onun ustalık döneminde soğukkanlılığını yitirip böyle basit bir mesaj vermek isteyeceğinden şüpheliyim.

Zira şu an derdi içeriye değil dışarıya mesaj vermek.

Tüm dünya üzerine zorba diye yüklenirken ve Putin aslında Batı'nın zorba olduğunu dünyaya anlatmaya çalışırken böyle kör kör parmağım gözüne bir hukuksuzluğu niye göze alsın?

Bence bu sorular yanıtlanmadan peşin hükümler vermemeli, büyük laflar etmemeliyiz.

Hele ki 4 yıl önce de öldürüldüğü resmen ilan edilen Prigojin'in ölüsünü bile görmeden.

***



FRANSA DA OLAĞAN ŞÜPHELİ

Prigojin, birkaç gün önce Afrika'da çekildiği belirtilen bir videoda kıtaya egemen olmaya çalışan Rusya'nın rakiplerine meydan okumuştu.

Aklınıza ilk olarak Afrika'daki nüfuz mücadelesine hız veren Fransa geliyor değil mi? Bölgedeki ülkeleri kışkırtan Fransa'nın ve sahaya Wagner'i süren Rusya'nın bugün yarın Nijer'de kapışacakları gün gibi ortada.

Prigojin'in öldüğü haberi ajanslara düşer düşmez kazayla ilgili olarak "Koşulları hakkında makul şüpheler var" diyen Fransa da şu an için olağan şüpheliler arasında.

***



FAİZ REKABETİ BAŞLIYOR

Merkez Bankası faizi 750 puan artırarak piyasaları ters köşe yaptı.

Şimdi KKM'den çıkış için müşterilerini ikna etmekte zorlanan bankaların faiz rekabeti başlayacak.







Bu seviyelerde bir faizin üretimi ve istihdamı nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.

Mehmet Şimşek, programından çok emin görünüyor. "Kararlıyız" diyor. Bakalım yüksek faiz, enflasyonu düşürebilecek mi?

Ancak dün dolar, euro, altın ciddi oranda düştü. Farkındasınızdır, dövizin yüksekliğinden herkesten çok yakınan kimilerinin yüzleri de...

***



YUNAN KARDEŞLERİMİZDEN BİR RİCA

"Tek sevindirici şey, Dadia Ormanı'nda hayatını kaybeden 18 kişi dışında insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır."







Bu aşağılıkça sözler, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'de ülkedeki orman yangınları haberini sunan Aleksandras Douvara isimli bir spikere ait.

Yunan kardeşlerimiz, Aylan bebeğin Ege kıyısına vurmuş bedeninin büyükçe bir fotoğrafını bastırıp bu hanımefendinin gözüne sokmalılar.

***



SAKİN OL ŞAMPİYON

İspanya, Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Kadın Milli Takımı futbolcusu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesini tartışıyor.

Rubiales, "Anın coşkusuyla" diyor, özür diliyor.







Ancak başbakanları Sanchez bile topa girmiş durumda. Şikâyetçi olduğu Rubiales hakkında çok sert sözler sarf ediyor:

"Gördüğümüz kabul edilebilir bir hareket değil. Rubiales'in bu olay sonrasındaki özürleri de yeterli değil. Hatta uygun bile değil. Basında gördüğümüz hareketlerine açıklık getirecek adımlar atmaya devam etmesi gerekir."

İspanyol hoca, kariyerinin en önemli başarısını hezimete çevirmeyi başardığı için ne çok hayıflanıyordur şimdi.