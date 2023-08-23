Elon Musk, adını X yaptığı Twitter'la oynamaya devam ediyor.

Engelleme seçeneğini kaldırmaya hazırlanan Musk'ın kullanıcılardan mavi tık için kimlik ve selfie talep edeceği konuşuluyor.

Musk kısa süre önce attığı bir "post"ta da gazetecileri, "daha fazla özgürlük ve daha yüksek gelir" elde etmek için doğrudan platformda paylaşım yapmaya davet etti.







Belirli bir görüntüleme sayısına ulaşan kullanıcıların hesaplarına platform üzerinden paralar yatırılmaya da başlanmış.

Ne kadar doğrudur bilmiyorum; ama sosyal medyadan hesaplarına yatan paraların "belgelerini" paylaşan gazeteciler ve troller var.

Habertürk'ün eski küfürbazının küfür yemek için videolar çekmesi boşuna değil yani...

Banyodan ıslak saçla yayın yapan gazetecilerin trol rakipleriyle mücadele etmek için Melih Gökçek kartını çekip kerhaneli fıkralar anlatmaya başlamaları falan hep bu yüzden.

Evet, ergenlere hitap etmek için gülerek deli taklidi yapanların masum kalacağı günler kapıda.

Soyunarak haber sunan Yunan meslektaşlarını da izlesinler yeni numaralar öğrenirler. X'te yaptığı harika röportajlarla milyonlarca tık alan Tucker Carlson'u örnek alacak değiller ya.

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35 YAŞ SADECE ERKEK İÇİN Mİ YOLUN YARISI?

ÖSYM bu yıl üniversite sınavında "35 yaş ve üzeri kadın kontenjanı" uygulamasıyla "pozitif ayrımcılık" yapmış.

Gençler isyanda; 35 yaş üstü erkeklerse bizim başımız kel mi diye sormaya bile çekiniyorlar.

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YUNANİSTAN'DA OLSA KOŞARDINIZ AMA BURASI KÜTAHYA







Bu harika kare Aizanoi'da çekilmiş. Hayır çok uzakta değil. Kütahya şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta, Çavdarhisar ilçesinde.

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AVRUPALININ CANI CAN DA BİZİMKİ PATLICAN MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eşzamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimlerin sıkılaştırılması talimatını vermiş. Denetim 3 hafta sürecekmiş.







Diğerlerine sesimizi duyuramamıştık; ama "Gıdanın her adımını kontrol altında tutmalıyız" diye kararlılığını ifade eden yeni bakanımızdan şu bilinçsiz tarım ilacı kullanımı sorununa da el atmasını istiyoruz.

Avrupa'da, ABD'de, hatta komşumuz Rusya'da bile sıkı denetim altında olan, insan sağlığı için çok tehlike yaratan bu ilaçlar konusunda bir standardizasyon seferberliği başlatılmalı.

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CHP SADECE MEDYANIN UMURUNDA

CHP'li gazeteciler, seçimden önce gazeteciliklerini vestiyere asıp oy istedikleri Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile seçilemez" demeye başladılar.

Doğrudan satış işte buna denir.

Ve CHP'li seçmen, siyasileri kadar, kendilerini yanıltan bu ikbal pervanelerinin yeni öngörülerinden, tespitlerinden bunalmış halde.

Tabanda gram heyecan yok







Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş.'nin (TİAK) verileri de bu durumu gözler önüne seriyor

Bu yılın mayıs ayında Halk TV'nin totalde ve gün bazında aylık izlenme oranı binde 45'ten temmuz ayında binde 17'ye gerilemiş.

Sözcü TV'nin izlenme oranı binde 25'ten binde 9'a... Tele-1'in izlenme oranı binde 15'ten binde 5'e... KRT'nin izlenme oranı binde 7'den binde 2'ye kadar düşmüş.

Yaz rehavetinin de bu tabloda payı olabilir. Ancak yoğun olarak CHP'yi konuşan hükümete yakın kanalların reytinglerinde muhalefet medyası kadar dramatik düşüşlerin olmaması, sebebin "güvenle" ilgili olduğunu açıkça gösteriyor.