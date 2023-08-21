Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Macaristan'daydı. Ülkenin en önemli bayramı olan 20 Ağustos "Kuruluş Günü" kutlamalarına onur konuğu olarak katıldı. Macaristan Başbakanı Orban'ın çok önemsediği Dünya Atletizm Şampiyonası yarışlarını izledi.

Batı basınında Erdoğan'ın bu günübirlik ziyareti Macaristan'ın uluslararası arenada öne çıkartılması için bir jest olarak yorumlanıyor.

Doğrudur.

Orban pek çok küresel konuya ve soruna Erdoğan'la aynı pencereden bakıyor. Mayıs seçimleri öncesi "Erdoğan'ın kazanması için tanrıya dua ediyorum" demesi boşuna değildi.







Çünkü Türkiye'dekine benzeyen batı destekli bir 6'lı muhalefet ittifakına karşı seçimleri kazanan Orban küresel operasyon mekanizmasının nasıl işlediğini biliyor. Soros ve FETÖ gibi aparatların ulus devletleri sürüye katmak için dizayn edilmiş örümcek ağının parçaları olduğunu görüyor.

Bir yandan NATO ve BM gibi batı kurumlarının içerisinde yer alıp bir yandan "diğer dünyayla" ilişkiler geliştiren Erdoğan'ın denge politikasının ve cesaretinin Macaristan'ın bağımsızlığı için de çıkış yolu olduğunu düşünüyor.

Erdoğan'ın referansının ülkesinin doğuyla kuracağı ilişkilerde altın değerinde olduğunu biliyor.

Bu yüzden de Orban, İsveç'in NATO'ya girmesi konusundaki oyunu, Erdoğan'ın meseleye yaklaşımına endekslediğini açık etmekten falan çekinmiyor.

İyi de ediyor.

Macarlar Türk mü bilmem ama iki ülke birbirine hiç yabancı değil.

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BİR HALKA ÖZGÜVEN KADAR YAKIŞAN NE VAR?



Macarlar en büyük bayramları olan 20 Ağustos'ta ülkelerinin kuruluşunu kutluyorlar.

Sizce Macaristan'ın ne zaman kurulduğunu kabul ediyorlar?

Ülkenin Demir Perde'den çıkıp parlamenter demokrasiye geçtiği ve Macaristan Demokratik Cumhuriyeti adını aldığı 1989 olabilir mi?

Çok mu yakın?

Ya da Nazi işgalinden son bulduğu 1945?







Belki de Macar Sovyet Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1919'dur?

Hayır.

Tarihte medeniyetleri nereye kadar gidebiliyorsa oraya gidiyorlar.

Ta, 20 Ağustos 1083'e, 1. Stephan'ın ilk Hristiyan kralı olarak taç giydiği güne kadar...

Elbette orada da 1. Stephan'ı "çağdaş bulmayan" anokronikler mevcut. Bir kralın kurucu kabul edilmesinin, Modern Macaristan'ı Birleşik Krallık, İspanya Krallığı, Hollanda Krallığı, Norveç Krallığı gibi ülkelerden müteşekkil çağdaş batıdan kopartacağını savunuyorlar.

Peki, Macaristan tarihine sahip çıkarsa, batıdan dışlanırsa nereye savrulur...

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne doğru mu?

Evet, yok birbirlerinden farkları.

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ALİ BEY'DEN CHP'Lİ SEÇMENE ZOR SORU



CHP'li seçmenin oyuyla 14 vekilini Meclis'e sokan Ali Babacan soruyor:

"CHP'nin kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi ya..."

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PUTİN KKTC'YE ISINIYOR



Geçtiğimiz günlerde bir anda Ada'daki 50 bin Rus vatandaşını hatırlayıp KKTC'de konsolosluk faaliyetlerine başlayan Kremlin "Bu tanınma olarak yorumlanmamalı" demişti.

Olsun, o da olur, eyvallah demiştik.







Rusya geçtiğimiz gün de Pile'deki gerilim nedeniyle BGMK'de KKTC'yi kınama girişiminde bulunan ABD, Fransa, Çin ve Birleşik Krallık'ın hamlesini veto etti.

Moskova bu kez de "Acelesi yok canım" demiş.

Bence de... Hele bir Putin beklenen Türkiye ziyaretini falan yapsın.

Bakın daha neler duyacaksınız.

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BU SEFER KESİN!



CHP'de deden, babadan aldığı görevlerini 6 dönemdir milletvekili ve "daimi parti sözcüsü" olarak devam ettiren Faik Öztrak diyor ki:

"Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz!."







Eyvah, anlaşılan o ki muhalif seçmene yine "gününü göstermeye" kararlı bunlar.