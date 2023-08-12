İngiltere merkezli emlak danışmanlık firması Knight Frank'ın, 2023'ün ilk çeyreğine dair Global Konut Fiyat Endeksi'nde Türkiye en yüksek artışın yaşandığı ülke çıkmış.

Firmanın 150 şehri kapsayan konut fiyatları araştırmasında da yüzde 135.3 oranındaki artışla Ankara dünyada ilk sırada yer alıyor.

Başkentin ardından yıllık bazda yüzde 133 artış gerçekleşen İzmir ve yüzde 127.3 artışla İstanbul üçüncü sırada geliyor.

Raporun 4. sırasında yüzde 22.4'le Zagreb, 5. sırasında ise yüzde 20.2 ile Budapeşte var.

Yüzde 25 kira artışı sınırlaması kaldırılıp eskiden olduğu gibi enflasyon oranında artışa geçilmeli.







Ev sahiplerini "Kârdan zarar ediyorum" telaşından kısmen kurtarıp piyasalardaki oynaklığı azaltacak bu adımın ardından semtlere göre rayiç kira fiyatı uygulaması da düşünülebilir.

Kira değer haritası çıkartılır, tavan fiyat belirlenir ve kontratlar denetlenir.

Evet, idealini ben de biliyorum... Dünyanın ekonomik dengesini altüst eden pandemi tedbirlerinden beri de "Yasaklarla, müdahale ettikçe bozuyorsunuz, toplayamayacaksınız; faturayı yine biz ödeyeceğiz" diye bas bas bağırıyorum.

Keşke hiç sınırlama yapılmasa da piyasadaki arz-talep ilişkisi birkaç yıl önce olduğu gibi kiraları dengelese.

Ancak hissedildiği üzere büyükşehirlerde en temel problem, kira piyasasındaki bu irrasyonel durum, balonun şiştikçe şişmesi.

Ayrıca merak etmeyin; İngiltere'den Hollanda'ya, İtalya'dan Danimarka'ya, ABD'den Avusturya'ya dünyanın her yerinde azami kira uygulamasının çeşitleri var. Serbest piyasamıza halel gelmez.

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İYİ PARTİ'DE ATEŞ BACAYI SARMIŞ

Geçtiğimiz gün Hande Fırat, CNN'deki programları süresince asla elinden düşürmediği akıllı telefonuna düşen bir mesajı okudu.

Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla Hande'ye şu mesajı göndermişti:







"Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkan'ımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrı iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'"

Geçen hafta "Akşener, Cumhur İttifakı'na katılır mı?" diye sormuş, ateş olmayan yerden bu kadar duman çıkmaz diye yanıtlamıştım.

Anlaşılan o ki o ateşler alev olmuş, bacayı sarmış.

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GÖZÜMÜZ YOLLARDA

Rusya ile iplerin kopmasına can atıyorlar; ama aradıkları gerginliğe bir türlü ulaşamıyorlar.

Tam "oldu" diyorlar, Rusya, tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 50 bin Rus vatandaşını hatırlayıveriyor. Ada'da fiili konsolosluk hizmetine başlayacaklarını açıklıyor.







Akkuyu'daki nükleer santral projesi de hızla ilerliyor. Geçtiğimiz gün 4. güç ünitesine de başlandı.

Putin'in artık Türkiye'ye gelmesinin vakti hâlâ gelmedi mi?

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DİSNEY'İ ATATÜRK MÜ ÇARPTI?

The Spector anketine göre Disney Plus 11.5 milyon abone kaybetmiş.

Sözcü'ye göre bu sonuç "ilahi adaletin" bir sonucu.







Dün "Atatürk'e dokunanın sonu böyle olur" manşetiyle Disney'e haddini bildiriyorlardı.

Gerçi Disney bu 11.5 milyon aboneyi son üç ayda kaybetmiş ama olsun.

Disney'in Atatürk'e uyguladığı tarife sonrası ne kadarlık Atatürkçü oldukları tescillenen ünlü takımı o konulara hiç girmezken, Sözcü piyasayı boş bırakmıyor ya...

Yine de Atatürk gibi seküler bir karaktere yatır muamelesi yapmasalar daha laikçe olurdu ama... Buna da şükür.