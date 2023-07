Yandaş medya her gün üç beş CHP'li gazetecinin yürek burkan itiraflarını manşetlerine taşıyor.

Beyefendiler, hanımefendiler kafalarına saksı düşmüş de ayılmış gibiler. Bol bol "meğer"le başlayan cümle kuruyorlar.

"Dua edin iyi ki kazanamamışız" diyeni mi ararsın, "Aldatıldık" diye günah çıkartanları mı?..

Dün de önde gidenlerinden biri yeni idrak ettiğini söylediği gerçeği haykırıyordu:

"Şu saatten sonra 'Yüzde 2.2'lik Zafer Partisi'ne üç bakanlığı ve MİT'i verdiyseniz yüzde 8.8'lik Yeşil Sol'a ne verdiniz?' diye soranlar sonuna kadar haklıdır."

ByLock İsmail'e bak sen!

Şu saatten sonraymış...







Seçim öncesi herbokolog özgüveniyle ekranlarda millete akıl verirken, bugün yazdıklarınızı dile getiren gazetecilere hakaretler savuran siz değil miydiniz?

Gezi'de Erdoğan'la yaptığı röportajdan beri "yandaş değilim" diye izahat vermekten sinir hastası olan arkadaş ise "Yarın erken seçim olsa Tayyip Erdoğan kazanmazsa yemin ediyorum 4. kattan aşağıya atlarım" diye hayali okurlarıyla iddiaya giriyor.

Allah şifa versin.

Bu simsarların ipiyle kuyuya inenler kusura bakmasınlar ama saydıklarım yegâne kanaat önderleridir...

Yazılarına, konuşmalarına bakıp hayatlarına güzergâh çizdikleri akıl hocalarıdır...

Duymak istedikleri ninnileri söylediği için alkışladıkları hipnozcularıdır.

Neyse geç olsun güç olmasın, "günaydın" diyeceğim ama biliyorum ki alan razı satan razıdır.

***

İÇTEN PAZARLIK



Parti içi darbe toplantısının kayıtları ortaya çıkan İmamoğlu, seçim öncesi kendisine "evladım" diye hitap eden Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla dün ilk kez karşı karşıya geldi.







Bu kare o anlara ait. Bakarken insan ister istemez Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu ile ilgili "içten pazarlıklı" tespitini hatırlıyor.

Eminim Kemal Bey'in de aklına gelmiştir.

***

100 BİN SIFIR



Bu yıl üniversite sınavına girip sıfır çeken öğrenci sayısı 100 binmiş.

Geçen sene bu sayı 95 binmiş.

Öğretmenlerini bulup tebrik etmek gerek.

***

ARANIZDA MI HALLETTİNİZ?



Dün yine bir taksicinin, kadın müşterisini sokak ortasında tekme tokat döverken çekilmiş görüntüleri haberdi.

Okuduğumuz kadarıyla Taksiciler Odası, şoförün çalışma iznini süresiz iptal etmiş.

Yalnızca para talebiyle gündeme gelen, mesleki standardizasyon için kılını bile kıpırdatmayan oda yönetimi için şaşırtıcı bir refleks.







Ama bizi ilgilendirmiyor.

Önemli olan, toplumdaki güvensizliği, huzursuzluğu körükleyen bu cemiyet zararlısı için yargının ne yapacağı?

Çünkü bu cinnet ortamı, cangıldan farksız şehir hayatı, öldürmediğiniz sürece bir insanın bedensel bütünlüğüne kastetmenin mesele bile edilmediği hukuk sistemlerinin sonucudur.

***

NE İZLENİR?



Memleketin liberal geçinen yazarlarının bile aşısız sinemaya girenleri terörist ilan ettiği pandemide sinemaya gitme alışkanlığımızın da tadını kaçırdılar.

Sanırım dün vizyona giren ve büyük bir beklenti yaratan Oppenheimer bu kolektif deliliği unutmak için iyi bir başlangıç olabilir.







Evde takılmak isteyenler içinse son haftalarda sıkılmadan izlediğim, zihnimde birçok konunun kapısını açan film, dizi ve belgesellerden birkaç öneri:

"The Banshees of Inisherin."

"Woodstock 1999/Tam Bir Felaket."

"The Old Man."

"Candy/A Death in Texas."

"Gökyüzünden Avrupa."

"War Sailor."