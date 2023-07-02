Sadece son on yılda ülkece atlattığımız badireleri saysak buradan köye yol olur...

Son hamleleri, seçimlerde Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaşa sokacak bir koalisyonu işbaşına getirmekti, Erdoğan sandığı kafalarına geçirdi.

Şüphesiz dünya siyasetinde rekabet, entrika bitmez. Hele ki bulunduğumuz coğrafyada.

Ama şimdi Türkiye'nin derin bir soluk alma zamanıdır.

Büyük siyasetin gölgesinde kalan hayati sorunlarını geride bırakmanın vaktidir.

Mesela, artık beka sorunumuz dün İzmir-Aydın karayolunda makas atıp 5 kişiyi mezara, 20 kişiyi hastaneye, milyonları dehşete düşüren o Doblo'dur.







Görüntüleri izlemişsinizdir,; önüne geçtiği aracı yolun kenarına fırlattıktan sonra dönüp arkasına bile bakmadan gidiyor.

Kaza değil vahşet bu.

Ne var ki planlayarak, tasarlayarak ve altını çizerek söylüyorum, canavarca hislerle işlenen bu tür suçlara bizde trafik kazası gözüyle bakılıyor.

Trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atanlara, eğer bu seferlik öldürmeyi "becerememişlerse" göstermelik para cezaları falan kesiliyor. Onlar da nasıl olsa affediliyor.

Kabine işbaşı yaptığında bu köşede bakanlardan tek cümlelik beklentilerimi sıralamıştım.

Hiçbiri siyasi değildi.

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için de trafikteki keşmekeşe son vermeyi başarırsa tarihe geçeceğini söylemiştim.

Bahsettiğim sorun siyasetçilere hafif gelebilir.

Ama emin olsunlar ki yeni dönemde, her kesimden seçmenin gündelik hayatında ortak derdi meselelere çözüm getirenlerin yıldızı parlayacak.

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YEREL SEÇİMLERDE OYUNA GELMEYİN



Belediyeye ait Hamidiye Su'yun adını HMD olarak değiştiren İmamoğlu'nun ne yapmak istediği tartışılıyor.

Ne yapmaya çalıştığı belli değil mi? 4 yılda kendisini, tarzını tanıyamadınız mı?

Geçen seçimler öncesi çarşıda pazarda seçmenle didişirken amacı neyse şimdi de o.







Yerel seçimlere ve partisinin kurultayına aylar kala gündemde kalmak, konuşulmak, CHP denince ilk aktör olarak hafızlara yer etmek için sansasyona soyunuyor.

Beceriksizliğinin üzerini saçma sapan ağız dalaşlarının dişli öznesi olarak örtmeye çalışıyor.

Yeter ki tartışılsın.

Çünkü bir dönemi geride bırakırken, seçmenin önüne şunu yaptım, şu sorunu çözdüm diyecek tek bir kemiksiz icraatı yok.

İstanbul bir önceki yönetimin kurduğu yapıyla 5 yıl bir şekilde idare etti.

Ama demedi demeyin, bu şekilde bir 5 yılı daha kaldıramaz.

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NE OLURSAN OL GEL AMA KALMA



Ege kasabasına kaçanlardan dertli olan belediyelerin başında Datça geliyor.

Tişört bile bastırmışlar.







"Datça'yı seviyorum, o yüzden yerleşmiyorum." İşin garibi, yerleşenler de bu tişörtlerden giyip eylem yapıyorlar.

Kim ne zaman geldi, kalmak için milat ne, söylemiyorlar.

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DÜNYANIN EN ESKİ GAZETESİ KAPANDI



Avusturya'da 320 yıldır yayınlanan, 12 cumhurbaşkanı, 10 imparator, iki cumhuriyet gören dünyanın en eski gazetesi denilen Wiener Zeitung, ekonomik gerekçelerle baskısına son vermiş. İnternet üzerinden yayınlanacakmış.

Yazılı basında bir devrin sonuna geliniyor.

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DOĞU DEMİRKOL'U RAHAT BIRAKIN



Doğu Demirkol komik bir adam.

Karakterlerinde, hikâyesinde fazlalık yok, büyük büyük oynamıyor, çok doğal.

Sanatçıları esir alan politik mesaj verme kolaycılığına kapılmayacak kadar zeki ve yaratıcı.

Ve unutmadan, tek başına olduğunda daha komik.







Son günlerde çocuklarına "Ebu Huzeyfe" isimi koyan bir aileyi işlediği skeciyle eleştiriliyor.

Milli Gazete, "Ahlaksızca dinimizle dalga geçti" diye haber yapmış.

Uzatmayayım, videoyu izledim, yok öyle bir şey.

CHP reklamı yapmayana ekmek verilmeyen bir piyasada komplekse kapılmadan işini yapan bir komedyeni ve ülkeyi nereye iteklemeye çalışıyorsunuz?