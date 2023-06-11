Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajından bazı bölümler sosyal medyada önüme düşüyor...

İnsan "Kim bu adam?" diye düşünmeden edemiyor. Düne kadar zoraki de olsa gülümserdi. Şimdi onu da yapamıyor, surat bir karış. Yüzündeki o şaşkın ifade gitmiş, gayet kendinden emin bir şekilde ayağına sıkıyor.

Babala'daki "demokrat dede"nin yerinde yeller esiyor... Yandaşı gazetecileri bile "Anlatıyorum, anlamıyor musunuz?" diye azarlıyor.

Candaş yazarların gizleyemedikleri hayret dolu bakışları arasında "Erdoğan ilk turda kaybetmenin travmasını yaşıyor" diyecek kadar şirazesi kaymış.

Helalleşme falan da unutulmuş tabii...







Kendisine oy vermeyenleri eğitimsiz, oyunu 500 TL'ye satan "köylü" olarak tarif etmekten çekinmiyor.

Çünkü aklı olan onu seçermiş!

Asilzade olduğunu düşünüyor olmalı ki, delegenin, Muharrem İnce gibi sıradan bir insanı CHP'nin başına getirmeyeceğinden emin.

Kaybedince inkâr nöbeti semptomları gösteren, mağlubiyetine kurban edecek seçmen arayan bu beyefendi ya kazansaydı?

Allah "köylüleri" korumuş!

Bu arada Kemal Bey'in bu hâliyle, yıl olmuş 2023, hâlâ genel oy hakkını sorgulayan, kabul edemeyen tabanını daha iyi temsil ettiğini de söylemezsek haksızlık olur.

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HİÇ KENDİNİZE ACIDIĞINIZ OLDU MU?



CHP medyası, seçimlerden önce Erdoğan'a oy veren seçmenin rasyonelliğini sorgulayacak kadar kendinden emindi. Şimdilerde kafalarına sanki saksı düşmüş gibi bir anda ayılıverdiler.

Telif istediğimden söylemiyorum... Seçim öncesi bu köşede okuduğunuz ne kadar muhalefet eleştirisi varsa sırayla tekrarlıyorlar.

Dün CHP'li bir gazetecinin, "Muhalefete oy veren milyonlarca seçmen olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum" şeklindeki itirafı bu tartışmada ibretlik bir örnek.

Kendi gibi düşünmeyene acıma noktasından kendine acımaya geçiş kuşkusuz ki dramatik...

Benzer durumdaki meslektaşlarımız için tek tesellimiz, çok güçlü bir his, hezeyan olan kendine acıma hâlinin öyle uluorta Twitter'da ifade edilecek bir duygu olmaması.

Yeni dönemde pozisyon almak için samimi itirafçı pozlarına soyunduklarına inanmak istiyorum.

Yoksa gerçekten üzüleceğiz.

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HAYVAN TERLİ DEĞİL Mİ?



Yeniden bir küresel pandemi senaryosunun altlığı hazırlanıyor.

İlki sonrası yaşanan küresel ekonomik sarsıntı, Ukrayna'dan Körfez'e dünyayı istedikleri oranda ısıtmamış olmalı ki, ikinci şokun sinyalleri veriliyor.

DSÖ'nün, Bill Gates'in Ocak 2023'te "Daha büyük olacak" dediği yeni pandeminin simülasyonlarını hazırlaması, ulus devletler üstü müdahale yöntemlerini tartışması göz ardı edilecek gibi değil.

Hayvan terli diyorsunuz değil mi?

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BİR DE DOĞRU DÜZGÜN BELEDİYEMİZ OLSAYDI



Manchester City-Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da oynanması Türkiye için bedavadan muazzam bir reklam oldu.







Bir de, şu an seçim yorgunluğunu atlatmak üzere istirahatgâhına çekilen belediye başkanımız, geçen gün genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi seçildiği kentle ilgilenseydi...

Zira gün boyu İstanbul'da ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Biliyorum, İmamoğlu'nun bu konuda da bahanesi çok ama taksiyi de zaten ara ki bulasın...

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FENER'İ CHP'YE EŞİTLEMEK EN BÜYÜK HATAYDI ALİ BEY



Ali Koç ta Fenerbahçe başkanlığına aday olduğu gün "Bu işin neden olmayacağına" dair yazılar kaleme aldım.

Zira Fenerbahçe gibi bir kulübün yöneticiliği, çok iyi bir taraftar olan Ali Koç'a göre bir pozisyon değildi. Yoluna hayatını zehredecek bir sürece giriyor, dertsiz başına adeta dert arıyordu.

İnanmadılar.

Ne var ki Ali Koç öngördüğüm üzere yönetim açığını politik göndermeler yaparak örtme kolaylığına saptı, bizi yanıltmadı.







Medya maymunlarından ve onca yaşına rağmen hâlâ kulüp toplantılarında holiganca sağa sola yumruk sallayan Uğur Dündar gibi CHP trolüne dönüşmüş tiplerden medet umacak hâle geldi.

Ali Bey bu sonu yıllar önce yazdığım, naçizane uyardığım için muhtemelen bana kızmıştır. Ama kendisine dalkavukluk yapanların yalpalayınca nasıl üzerine çullandıklarını görünce işaret ettikleri güzergâhın tuzak olduğunu anladığına da eminim.

Fener, CHP'ye ya da herhangi bir siyasi partiye sığacak takım mı?