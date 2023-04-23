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MELİH ALTINOK
Şampanya tıpası

Şampanya tıpası

23.04.2023, Pazar

Londra'daki siyasi analistler, Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde kaybetmesi halinde dünyanın "Şüphesiz ki Berlin'den Washington'a kadar patlayan şampanya mantarlarının sesiyle" yankılanacağını söylüyorlar.
Ne şüphemiz olacak...
Zira rahat yönetebileceğiniz, Erdoğan gibi ikna etmeye uğraşmayacağınız 7'li Masa koalisyonu da ortaklığınızı inkâr etmiyor zaten. Sırtlarını okyanus ötesine, Batı'nın finans başkentlerine dayadıklarını gizleme gereği bile duymuyorlar.
Mesela bizlerin eskiden Türkiye'nin büyükelçisi sandığımız ancak zamanla Batı'nın para babalarının şampanyasına tıpa olduğunu anladığımız Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı...



Evet evet, "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var", "Kıbrıs meselesini de çok şey etmeyelim", "Türkiye, Azerbaycan Karabağ savaşına cihatçıları taşıyor" diyen "ulusalcı" diplomattan bahsediyorum.
Aydınlık haber yapmış... ABD merkezli Politico gazetesi bu beyefendinin taahhütlerini madde madde sıralamış. Okumanızı tavsiye ederim.
"Rusya'ya Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun sık sık hatırlatılması" gibi başlıklarıyla içinde yok yok.
Batı'ya anahtar teslim ülke vaatlerini arkasına Atatürk portresi alarak yapmayı ihmal etmeyen Ünal Çeviköz'ün Kemalist seçmenlerinin anlayacağı şekilde söylersek, maşallah girilmemiş tersane bırakmamış monşeriniz.

***

İNCE'DEKİ DE İYİ CESARET!

Muharrem İnce, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'dan 22 puan fark yediği halde halkı sokağa çağırıp mazbatasını zorla almaya kalkmadığı için kendisini linç edenlere "Şizofrenler" diyordu.
Bu kez işi daha zor. Zira bahsettiği şizofrenik hâl aradan geçen 5 yılda adeta boyut atladı.
Söz konusu güruhun dinleyip kendilerine siyasi güzergâh çizdiği kanaat önderleri ekranlardan "CHP'ye basılan mühürleri saat 17.00'de kendi kendine silen, mürekkebi AK Parti'ye uçuran sihirli oy pusulalarından" bahsediyorlar.



Ciddi ciddi.
Haber diye...
Hiç utanmadan...
Bir seyircileri de çıkıp "Aga siz ne diyorsunuz" demiyor. Alan memnun satan memnun.
İtiraf ediyorum, gerçeklik algısı iğdiş edilmiş bu mahallenin baskısı karşısında dayanmaz havlu atar diye düşünüyordum ama o yoluna devam ediyor.
Gaz pedal dansını beğenmesek de Muharrem Bey'in cesaretini takdir etmemek mümkün mü?

***

DOLAR ÇIKINCA BAYRAM EDİP GAZ ÇIKINCA HÜZÜNLENENLER

Adam "Hani gaz nerede?" diyenlerin gözüne Filyos'ta flash çaktı.
İnanmakta zorlananlar için çıkardığı doğalgazı dünyanın gözleri önünde yaktı. Sonra da hanelerde ne kadarının ücretsiz kullanılacağını, faturalara nasıl yansıyacağını açıkladı.



Washington Portakal'ı, "Ben zaten çiftlikte elektrikle ısınıyorum" dedi.
Akşener'se "İnşallah Putin'in gazı değildir" diye söylendi.
Memlekette dolar çıkınca sevinip gaz çıkınca üzülenlere ne yapsanız nafile.

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