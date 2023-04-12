Adaylardan biri eline soğan alıp propaganda videosu çekiyor. İktidara gelirlerse yaza ucuzlayacak patatesi, soğanı "mesele" olmaktan çıkartacaklarmış.

Meseleleri bu ya...

Bu "ucuzluğun" nasıl olacağını ise işini, İstanbul'u bırakıp "cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" gibi uydurma bir sıfatla seçim gezilerine çıkan İBB Başkanı, Tokat'ta anlatıyor.

Atatürk 1930'da "açız" diyen çiftçiye kredi paketi açıklamış, 2023 Mayıs'ında iktidara gelirlerse kendileri de aynen öyle yapacaklarmış!

Evet, vizyonsuz oldukları kadar fütursuzlar da.







Çünkü Atatürkçülerin, "Atam partisinin, YPG-PKK'ya dayandığını açıkça söyleyen HDP, Sivas katliamında kitleyi galeyana getiren Hacı Temel ve tabanı Okyanus ötesinde olan partilerle soğanı ucuzlatmak için kurduğu ittifaka ne derdi" diye sormayacağına eminler.

Diğer aday ise bildiğiniz üzere dans etmeye çalışıyor. E tabii imam coşarsa cemaat ne yapsın, birlikte Memleket'i yönetmeye talip olduğu kadrolar da vuruyor "Apaçi dansının" dibine.

Dün de Türkiye, Memleket Partisi'nin Zonguldaklı seçmenin önüne koyduğu milletvekilinin acıklı haline gülüyordu. Cem Saygı isimli vekil adayının Tiktok'taki kucak dansı savunması, yozlaşmanın kurumsallaştığının göstergesi:

"Twerk yapmışsam ne var kardeşim. Muharrem İnce de gaz pedal yapıyor. Hayırdır a. koyayım ben niye utanacakmışım."

Tabii canım niye utanacaksın ki? Bu memlekette her şey olursun ama rezil olamazsın.

İlk vaadi 100. yılında cumhuriyeti "tehcir"le lekelemek olanları da geçiyorum.

Bu kadar.

"Erdoğan nerede" diye mi soruyorsunuz?

Onun işi başından aşkın görünüyor. Hangi birini sayalım...

Kalıcı deprem konutlarına başladı... Geçtiğimiz gün ilk dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu suya indirdi... Dün de kamuya alımda mülakatın kaldırılması gibi devrimci vaatlerini halka açıklıyordu.

Anketlere bakarsanız 7'li koalisyonu üst üste koyarsak yarış kafa kafaya...

Ya da Erdoğan 1-2 puan önde.

Ben inanmıyorum!..

Bu kadarcık fark, Erdoğan'ın diğer adaylarla arasındaki dünya kadar mesafenin karşılığı olamaz.

Mantık, hakkaniyet buna izin vermez.

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BİLEREK Mİ YAPIYORSUNUZ KEMAL BEY?

İşin içinden çıkamadığım için konuştuğum, Sebep Sonuç'a konuk aldığım kim varsa samimiyetle soruyorum...

Kemal Bey neden Kemalist seçmenin yoğun olduğu Çankaya ile İzmir gibi bölgelerde ilk sıralara Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın gibi "sembol" isimleri koyar?







Aldığım cevaplar beni tatmin etmiyor.

Acaba "Terliğe bile oy vereceğiz" diye irade beyanında bulunan CHP tabanından intikam mı alıyor?

Yapar çünkü.

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TOGG DIŞINDA MAKAM ARACI OLMAMALI

Muhalefet üretim bandı arayadursun, dün bakanlar AK Parti tanıtım toplantısına şıkır şıkır Togg'larla geldiler.

Memleketinin başarılarıyla mutlu olan, komplekslerinden arınmış her vatandaş için kuşkusuz harika bir görüntüydü.







Onca para yabancı marka makam araçlarına gidiyor; siyasiler ve bürokratlar artık Togg dışında araç kullanmamalı.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı gezilerinde yabancı devletlerin kendisine tahsis edeceği otomobiller yerine kendi aracını kullanma ısrarını konfora bağlayacak kadar sığ olan zihinler goygoya devam etsin...

Togg tercihi, tasarrufun yanı sıra ulusal güvenliğimiz açısından da hayati önemde.