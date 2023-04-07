"Kurşunların hedefi bu kez CHP!" Dün Ekremciymiş, Kemalciymiş, Meralciymiş, Mansurcuymuş fraksiyon farklılıklarını bir kenara koyan yandaş medyanın tümü, derin CHP çevrelerinde "İstanbul Komiseri" olarak anılan Canan Kaftancıoğlu'nun aşağıdaki açıklamasını bu şekilde görmüştü."06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir!"Ne var ki hiçbiri Kaftancıoğlu'nun "düzenlendiği düşünülen" ifadesinin üzerinde durmamıştı.Oysa bir saldırı ya "düzenlenirdi" ya da "düzenlenmezdi" değil mi?Üstelik Kaftancıoğlu, açıklamasının devamında silahlı saldırı iddiasının kendi kanaati olduğunu şu sözlerle itiraf da ediyordu:"(Görgü tanıklarının) ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur."Acaba mevzu neydi?Gerçi haklısınız, Canan Hanım'ın bugünlerde hisleri çok kuvvetli.Öyle ki, muhalefet medyasının "son dakika" haberinde atıfta bulunduğu İyi Parti'ye kurşun değmesi hadisesinde de adeta hissetmiş gibi ilk o olay yerindeydi... Olay yeri inceleme ekipleri ne zaman intikal ettiler bilmiyorum... Ama İstanbul Komiseri, bir inşaat bekçisinin serseri kurşununa elindekileri de ekleyip TBMM kürsüsünden hepimizi "mermi manyağı" yapan 90'ların İçişleri Bakanıden önce vaziyet almıştı bile.Yakalanan zanlıdese deKaftancıoğlu yaşananın İyi Partibinasına yönelik açık bir suikastgirişimi olduğundan şüphe duymuyordu.Partide hiçbir resmi görevi olmadığı halde İstanbul'da, Genel Merkez'de ve 7'li Masa'da forsu, olası cumhurbaşkanı yardımcılarından bile fazla olan Kaftancıoğlu bakalım aradıklarıseçimlerden önce bulacak mı?Ama benden söylemesi Canan Hanım... CHP'li seçmen bile bunun bir oyalamaca olduğunun farkında. Tutmaz. Eğerdiyorsanız da bu senaryoyu NETFLIX'e mini dizi olarak önerebilirsiniz.Zira seçim sonrası muhalefetin hezimetinde sorumlu olanların hikâyeleri, hezeyanları ilgi konusu olacak.