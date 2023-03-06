Kafa kafaya verdik, 6'lı masa depreminin arkasında siyasi gerekçeler, görüş ayrılıkları arıyoruz ya... Aramayın.

İnanın ki yok.

Mesele şahsi. Çünkü ihtirasları boyundan büyük, işgal ettikleri makamda oyla değil parti içi entrikalar sayesinde oturan bir grup siyasi gaspçı arasında geçiyor. Hepsini tanıyoruz.

Fitili, Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefetin tahtını korumak uğruna pusu atıp masadan kalkmaya zorladığı Meral Akşener'in soğukkanlılığını koruyamaması ateşledi.

Tıpkı Zeus'un halktan intikam almak için Pandora'ya kutusunu açtırması ve insanlar arasında mutsuzluğun yayılması, bütün kötülüklerin ortaya çıkması gibi, intikam ateşi Akşener'e kutuyu açtırdı.







Birkaç günde ortaya saçılanları, sahneye fırlayanları görüyorsunuz...

Ağzımız açık, kimi zaman utanarak, ibretle izliyoruz.

Oyu yüzde 10'ların üzerinde denilen koskoca bir partinin genel başkanı, TV'deki tartışma programlarında burun karıştırmasıyla meşhur bir adamı görüp beğenip reklam arası 71 gün sonraki seçim için adaylık teklif edebiliyor.

Bir realiti şov değil bu. Gerçekliğimiz...

Geçtiğimiz seçimlerde Erdoğan'ın karşısına çıkartılan bir diğer muhalefet aktörü ise, meslektaşlarıyla birlikte ülkeyi yönetmek için kurdukları whatsapp grubunda istifa ediyor.

Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ihanet hançerlerinin inip kalktığı, kıyısından ilişenin bile kirleneceği bu çadır tiyatrosundan yükselen sirenlere kapılmadan enerjisini, dikkatini 7/24 deprem gündemine vererek en doğrusunu yapıyor... Aklını, vicdanını siyaseti husumetin kör etmesine izin vermeyen, ülkenin ciddi meseleleri, üstesinden gelinmesi gereken acil sorunları olduğunu gören insanların güvenini kazanıyor.

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HEPİNİZ ORADAYDINIZ



CHP'li gazetecilerin 6'lı masanın dağılmasının ardından seri halinde "İnanamıyoruz" videoları geçmeleri çok acıklı değil mi?

Bırakın bu ayakları.

Her gün halkın karşısına çıkıp siyasi ahkam kesen bir gazetecinin, hatta sadece açık olan bir çift gözün olan biteni, vasatlığı görmemesi imkansızdı.







Pozisyonlarınızı korumak, efsunladığınız kitlenin hışmını üzerinize çekmemek için organize şekilde gerçeği örtülediniz. Yetmedi, cemiyetlerinizde aksini söyleyen meslektaşlarınızın üzerine çatal bıçak fırlattınız.

Şimdi muhalefette oluşan hayal kırıklığının sorumluluğunu Akşener'e, Kılıçdardoğlu'na atıp aldattığınız insanlardan yakanızı sıyıramazsınız.

Hepiniz oradaydınız.

Üstelik kendi kameralarınıza yakalandınız.

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TRİBÜNLERİ KAŞIYANLARI TANIYORUZ



Amedspor-Bursaspor maçında bir grup üzerinde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" resmi olan dövizler açmış. Tribünlerde başlayan olaylar sokağa da yansımış. Irkçı sloganlar atılmış.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlileri açığa alındığını açıkladı.

Bu olay son dönemlerde kiralık holigan grupları eliyle tribünleri politize etme girişimlerinden ayrı düşünülemez.

Provakasyonlarına oluşan puslu havada hız veren ve son olarak Kayseri tribünlerini karıştıran Ümit Özdağ'ın maçları seçim kampanyasına dahil etmesi, amacın ne olduğunu bize açıkça gösteriyor.