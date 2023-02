İstanbul'daki dairesini satmak isteyen bir arkadaşımın emlakçıyla yaptığı telefon konuşmasını dinliyorum...

Emlakçı evin değerinin 2.5 milyon lira olduğunu, geçtiğimiz günlerde de bu fiyattan sattığını söylüyor.

Arkadaşımsa, malum sarı sayfalardaki ilanlarda, dairesiyle aynı binada bulunan benzer özelliklere sahip konutların 5-6 milyon TL aralığında satışa konulduğunu söylüyor.

Emlakçı, "Biliyorum" diye yanıtlıyor, "Biz veriyoruz o ilanları, fiyatları yükseltmek için."

Açık açık ve büyük bir rahatlık içinde tane tane anlatıyor...







Meğer piyasa böyleymiş. Şaşırdığım şey, herkesin bildiği sırmış.

Evet, İstanbul'un orta halli semtlerinde 25-30 bine kiralık daire bulamamamızın sebebi emlak balonunu şişirdikçe şişiren bu spekülatörler.

Ederinin çok üstünde fiyatlardan alış yapan ev sahipleri de yedikleri kazığı rasyonalize edip yatırdıkları parayı 40-50 yılda çıkarmak için kiralara yükleniyorlar.

Elbette bu mekanizma yalnızca emlakı değil eldivenden merdivene piyasadaki tüm fiyatları etkiliyor. Enflasyon şiştikçe şişiyor.

Eminim o emlakçı da bakkala, kasaba girdiğinde hayat pahalılığından yakınıyordur.

Oğluna, kızına ev tutarken "Soydular soğana çevirdiler memleketi" diye nutuk atıyordur.

***



KORKUNUN DEPREME FAYDASI YOK

Ahalinin organize şekilde korkutulduğu pandemi günlerinde bir psikiyatri profesörü, "TV'lerde ve şehrin ekranlarında, entübe olup bu kâbustan kurtulanların hikâyelerini dinlemeliyiz. Ürpermeliyiz" diye yetkililere akıl veriyordu.

Meğer aynı arkadaş bir yandan da "Kaygıdan ve endişeden nasıl kurtuluruz?"un kitabını yazıyormuş. Kaçtan sattı bilmiyorum.







Bugünlerde korku nesnemizse deprem. Korku figürleri ise tıpkı pandemide olduğu gibi ekranlardan karanlık kehanetlerini üstümüze boca eden bilimsel soğukkanlılığını yitirmiş, adamlar, kadınlar...

Korkunun, paniğin ne zaman neye faydası olmuşsa, içimizi kararttınız diyenlere de "Huzursuzluk iyidir" diye ukalalık ediyorlar.

Bu ortamda, "Yönetim her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapmalı..." diyen yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın uyarıları çok değerli:

"Halk ise hiç deprem olmayacakmış gibi olağan yaşamını sürdürmeli. Deprem korkutmaları saçanları dinleyip yaşarken ölmeyin."

***



CAN PAKER'İ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Perşembe akşamı Can Paker'i kaybettik.

Açık fikirli, neşeli, dürüst bir beyefendiydi.

Hiç numara yapmadı. Neyse oydu. Halinde tavrında yapmacıklıktan eser yoktu, samimiydi.







Hayal kırıklıklarına rağmen "beyan esas" demekten, insanlara güvenmekten hiç vazgeçmedi.

İlkleri vardı ama kalıplardan hoşlanmazdı.

Gerçek bir aydın gibi, gerektiğinde "mahallesinden" ayrı düşmeyi göze aldı.

Türkiye'nin sivilleşme ve demokratikleşme mücadelesinde elini taşın altına soktu.

81 yıllık ömrünü dolu dolu yaşadı.

Dostluğunu, hoşsohbetini çok arayacağız Can Abi.