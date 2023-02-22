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MELİH ALTINOK
Seçimleri aradan çıkartalım önümüze bakalım

Seçimleri aradan çıkartalım önümüze bakalım

22.02.2023, Çarşamba

6 Şubat başlayan 7.7'lik deprem, züccaciyeci dükkânına girmiş fil gibi hayatımızı her anlamda altüst etti.
Sadece depremzedeler ve korkunç sarsıntıların devam ettiği bölge değil tüm Türkiye, 85 milyon travma halindeyiz.
Dahası, bilimsel soslu karamsar kehanetlerle kamuoyuna daha kötüsü gelecek havası hâkim kılınmaya çalışılıyor.
Manipülasyonlarla ve "devlet çöktü" türünden ajitatif söylemler sıradanlaştırılarak belirsizlik algısı körükleniyor.
Acilen netleşmeye, atmosferimizi geren ağırlıklardan kurtulmaya ihtiyacımız var.



Kuşkusuz ilk akla gelen, yasal takvime göre ve ilan edildiği üzere önümüzdeki aylarda yapılması gereken seçimler.
Zaten böyle bir ortamda seçimlerin nasıl yapılacağı depremin ardından tartışılmaya başlandı.
Normaldir. Depremzedelerin nerede ve nasıl oy kullanacaklarına dair insanların kafasında soru işaretleri olabilir.
Ama önümüzde daha 3 aya yakın bir süre var.
Kayıtların takibi ve diğer gerekli düzenlemeler pekâlâ yapılabilir. Devletin de bu işle görevli onca kadrosu var. Siyasi partilerinse zaten başka işi yok. Mümkün olan en yüksek katılımla seçimler yapılabilir. Aksi, devletin sorumluluğunu halka yüklemesi anlamına gelir.
Hükümet cephesinden seçimlerin erteleneceği yönündeki iddialara açık itirazlar geldiği halde haybeye naralar atan muhalefet numara yapmayı bırakıp işin ucundan tutmalı. Seçmenine sahip çıkmalı.
"Seçimler ertelenemez ama 14 Mayıs'a yetişmez" diyerek nereye kadar beyler?
Hem ne biliyorsunuz, belki yetişir.

***


NE ŞAM'IN ŞEKERİ NE ARAP'IN LEVHASI!
"Oy verme yaşı 12'ye düşürülsün iktidarız" diyen Ümit Özdağ'a gülüyorlar ama siz söyleyin...
Çocuk olsanız Ümit Bey'in partisinin aşağıdaki söylemi sizin de ilginizi çekmez miydi? Türkiye yabancı düşmanlığı tarihine geçen tespiti noktasına, virgülüne dokunmadan aktarıyorum:



"Kahramanmaraş Depremi'nin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir. Arap Levhası yaklaşık 10 Milyon yıldır Anadolu Levhasını itiyor.
Bir yandan Suriyeli istilacılar, Bir yandan Arap Levhası. Maalesef Coğrafya Kaderdir."

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