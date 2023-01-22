Cumhurbaşkanıın, AK Partirakipsiz lideri olmasında ne var ki? Sonuçta girdiği her seçimden birinci çıkan bir siyasetçi. Adı, partisinin önünde.Zor olannun başardığı! Hiç seçim kazanmadan dahası yerine talip olduğu rakibinin karşısına bir kez bile doğrudan çıkmadan ana muhalefet koltuğunu koruması.İnanmıyorsanız siz söyleyin, kolay iş mi parti örgütüyle alakası bile olmayan, sesi soluğu işitilmemiş bir ismin siyasetin kurtlarının elindeki... Delege ve örgütteki tasfiyeler sayesinde kurduğu hâkimiyetle partinin son Milli Şef'i olması...dediğindediye itiraz eden tek birkişinin çıkmayacağı bir CHPyaratması...House Of Cards dizisinin senaristleri gelsin de siyasi komplo nasıl olur görsünler.

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Erdoğan'ın yirmi yıldır sandıkla iktidarda kalarak şimdiden siyaset tarihine geçen başarısının sırrı belli. Oy onayıyla meşruiyetini sağlamanın ustası olmuş sivil bir siyasetçi. Bugüne kadarbahsediyoruz.Kılıçdaroğlu ise kaybetmesine rağmen pozisyonunu muhafaza edebilmesini bürokrat olmasına borçlu.Evet, Kemal Bey'in geniş halk kitleleriyle iletişimi kötü. Umut veremiyor, inandıramıyor, bu yüzden dedan yüzde 25 bandında aldığı CHP'yi aynı bantta tutuyor. Ne var ki o da bürokrat refleksi sayesinde genel merkezde kimin kendisine tehdit olduğunu, gözü yükseklerdeki yılanların başının ne zaman ezilmesi gerektiğini görüyor.Örnekleri sıralamaya lüzum yok. Sadece Kılıçdaroğlu'nun,cumhurbaşkanı adayı göstermesini bile hatırlasak kâfi.

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Ancak her hikâyenin bir sonu var.Bürokratik ayak oyunlarıyla siyasette tutunmanın da bir sınırı var.Kemal Bey'in Erdoğan'ın karşısına çıkmaktan başka şansı yok. O da "Adayım" diyor zaten.Ne var ki bu kez,İmamoğlu gibi bir iç rakibide var.Ve ele avuca gelmeyen... Üzerine hiçbir şey yapışmayan... Muharrem İnce gibi genel başkanına kızınca kameraların karşısına geçmek yerine cumayı kılmaya Kastamonu'ya gidenKemal Bey'in bu zor günlerde birinci sorununun Erdoğan'dan ziyade İmamoğlu olduğu kesin. Neticede tercihiyle Türk siyasetinin 14 Mayıs'ta 2023'te başlayacak yeni sezonunda rol alıp almayacağını belirleyecek.