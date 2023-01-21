Aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seçim tarihini belirle adayımızı hemen açıklayalım" diye güya rest çeken muhalefet telaş içinde.

Çünkü süre doldu, verdikleri sözlerin vadesi geldi çattı. Artık aylardır 6'lı Masa toplantılarıyla oyaladıkları seçmenin önüne bir aday koymak zorundalar. Herkes son kozunu oynamaya hazırlanıyor.

E, Türk siyasi hayatında seçimin habercisi sayılan "Aday İlhan Kesici'ymiş" kulisleri de gelmeye başladı.

Bu kavga gürültü arasında umreye gidip suskunluğa gömülmeyi tercih eden Ekrem İmamoğlu da yurda döndü.

Herkes adaylık yarışından düştüğünü söylese de İmamoğlu'nun gelir gelmez 15 günlük Anadolu seyahatine çıkması göz ardı edilecek bir gelişme değil.

Dün ilk durağı olan Kastamonu için ilan edilen programı da "dolu dolu"ydu:







12.30'da şehir merkezi turu.

13.00'te cuma namazı.

14.00'te esnaf ziyareti.

16.00'da Daday Belediyesi kapalı pazar yeri açılış töreni.

Peki, Kılıçdaroğlu'na rağmen bu olasılık hâlâ mümkün mü? İmamoğlu sıyrılıp yarış kulvarına dahil olabilir mi? İmamoğlu'nun, 6'lı

Masa'nın adayının yasal olarak ilan edileceği son bir ayı daha iyi değerlendirmek için kollarını sıvamasına bakılırsa ikinci tur için bazı riskleri göze almayı değerlendirdiği açık. Adaylığı engellenmek istenen siyasi pozunu tepe tepe kullanmak istiyor.

İmamoğlu'nun hedefine ulaşmak için beraber hareket etmesi gereken "Başbakan adayı Meral Akşener" de malum plana dünden razı.

Zaten eninde sonunda olacak olan bu. Akşener ve İmamoğlu, Erdoğan'ı devirme yolunda ilk durak gördükleri Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek için ya bugün ya yarın birleşecekler.

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BİZİ DE BU GÜZEL HAVALAR MI MAHVEDECEK?

Birkaç gündür yaz mevsimini yaşıyoruz. Ama insanlar ihtiyatlı.

Herkes "Bu kadar güzel hava hayra alamet değil" diye söyleniyor.

Çevre Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da dün İstanbul barajlarındaki suyun 10 yılın en düşük seviyesine indiğini duyuruyordu.







Başa gelen çekilir.

Hem bakarsınız önümüzdeki haftalarda yağmura doyarız.

Bu güzelim havaları geleceğe kaygılanarak heba etmeyin.

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DEMOKRAT PARTİ'NİN MİRASÇISI KİM Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı açıklaması ve 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir!" sloganını kullanması seçmende kafa karışıklığı yaratır mıymış?

Çünkü Millet İttifakı'nda bir Demokrat Parti varmış.







Her gün aynı soruya cevap aramaktan balataları sıyırmış medya sündüredursun, halkımız kimin Demokrat Parti geleneğinin devamı olduğunu her seçimde gözümüze sokuyor.

20 yıldır, askeri vesayeti, memur diktasını tarihe gömen Erdoğan'a, darbeyle idam edilmiş Menderes'in mirası olan vasiyetini yerine getirdiği için iktidarda tutuyor.

Adından dolayı "Yeter söz milletindir!" sloganını sahiplenmeye hakkı olduğu söylenen parti ise halka 6 genel başkanın bir kukla cumhurbaşkanını oynattığı sistemi vaat etmekle meşgul...

Ortada tartışmalı bir durum mu var Allah aşkına?