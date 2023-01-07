6'lı masanın en hayati gündemleri olan "Kim iktidardan ne kadar pay alacak?" problemine karşı geliştirdiği eşitlikçi çözüm ortaya çıktı. Formülü masanın bacaklarına en sıkı sarılan üye olan Davutoğlu'nun ağzından dinleyelim:

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçlerinin içerisinde olacak. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı gibi, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak."







Evet, 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yenmeyi başarırlarsa Cumhuriyetimizin 100. yılında en az 6 cumhurbaşkanımız birden olacak! Üstelik hepsi tam yetkili.

Sıralama boy sırasına mı yoksa oy sırasına göre mi yapılır bilmem ama muhtemelen 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, 14. Cumhurbaşkanı Akşener, 15. Cumhurbaşkanı Ali Babacan, 16. Cumhurbaşkanı Davutoğlu, 17. Cumhurbaşkanı Temel Karamollaoğlu, 18. Cumhurbaşkanı da Gültekin Uysal olur.

Dışarıdan bir aday gösterilmesi durumunda da sayı 19'a kadar çıkar.

Müjdeler olsun!

Şimdiden derin bir nefes aldınız değil mi?

***



EKREM BAŞKAN YAPMIŞ BE!

Millet İttifakı dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetlisiydi. Hep birlikte Bostancı-Dudullu hattındaki metroya bindiler.

Ve sanırım liderler Türkiye'de ilk kez metro "deneyimlediler."

Aşağıdaki diyaloglar içeriden:







Kılıçdaroğlu: Şey durma işi nasıl oluyor?

İmamoğlu: Tamamen otomatik...

Kılıçdaroğlu: Otomatik...

İmamoğlu: Tabii tabii...

İmamoğlu: Gelince açılıyor kapılar. Otomatik...

Kılıçdaroğlu: Otomatik...

İmamoğlu: Tabii tabii...

Akşener: Ay çok güzel, Paris'tekiler gibi.

***



ÇOCUKLARI GÖRDÜM KORKTUM

Bir lokantada beş altı adam ve kadın bir masada, çocukları ayrı masa oturuyorlar.

Büyükler yemekle meşgul, çocuklarsa ellerindeki telefonlarla...

Durup bir süre izliyorum.







Çıtları çıkmıyor. Ne önlerindeki yemeklere bakıyorlar, ne birbirlerine ne de çevrelerine...

Sadece telefonun ekranındaki başparmakları harıl harıl çalışıyor. Arada istemsizce neşelendiklerini, korktuklarını gösteren mimikler yapıyorlar. Bazen de ağlamaklı bir tonla mırıldanıp bir şeyler istiyorlar.

Bu dünyadalar ama aramızda değiller sanki. Filmlerdeki zombiler gibi.

Bu çocuklara ne yaptınız arkadaşlar?