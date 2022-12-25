Fırtına bekleniyordu ama Saraçhane'nin rüzgârı iki gün bile sürmedi.

Yurtdışı programını iptal edip yurda dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk andan itibaren soğukkanlılıkla dizginleri eline aldı.

Akşener'e "İçişlerimize karışma, patron benim" dedi.

İmamoğlu'nu grupta karşısına oturtup sildi.







"Belediye başkanlarımız yakında aday olmayacaklarını açıklayacaklar" deyip tüm açık kapıları da kapattı.

Ama pek çok kişi hâlâ defterin kapanmadığını düşünüyor. İmamoğlu'nun bir şekilde aradan sıyrılıp aday olacağını söylüyorlar.

Neden?

Açık konuşun, aklınızdan geçeni söyleyin ne olacak?

Tarih tekerrür edecek ve Baykal'a çekilen kaset operasyonu benzeri bel altı bir müdahaleyle Kılıçdaroğlu köşeye mi sıkıştırılacak?

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya" diyerek işaret ettiği ifşaatın zamanı mı geldi?

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'KEMAL BEY KAZANAMAZ' ALGISI

Tüm anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibine büyük fark attığını gösteriyor. Muhalefete yakın anket şirketlerinin sonuçları da bu yönde.

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında seçimi kazanamayacağını söylemek şaşırtıcı değil.







6'lı masada Akşener'in başını çektiği "Kemal Kılıçdaroğlu en az oy alacak adaydır" iddiasında bulunanların dayanaklarıysa merak konusu.

Zira anketler "halkın teveccühü bu yönde" klişesini yansıtmıyor. Daha çok oy alacağı iddia edilen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun altında yer alıyor.

İBB musluklarının açıldığı medyaya bakmayın siz...

Kemal Bey aday olursa muhalif seçmen buhar olup uçmayacak elbette. Erdoğan karşısında terliğe fit olmuş kitlenin her seçimde blok halinde hareket ettiğini görmedik mi?

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AKŞENER VAZGEÇMİYOR

Meral Akşener, "Sayın Erdoğan oradan giderken 'Bu şarkı bitmeyecek' dedi, gerçekten bitmedi biliyor musunuz? Bakın şimdi Cumhurbaşkanı. Sayın İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi, o çerçevenin içine bırakırsanız o şarkılar biter" diyor.







Kime diyor?

Söze Erdoğan'la başlamasına bakmayın, "16 milyonla ilgilen, 85 milyonu bana bırak" diyen Kılıçdaroğlu'na elbette.

Meral Hanım masayı dağıtmadan durmayacak. Demedi demeyin.