KemalABD ve Birleşik Krallık temaslarının ardından şimdi de Almanya'ya gidiyor.Yaptığı açıklamalara bakılırsa bu ziyaretinde de amacı, Batı'nın ilmi ve teknolojisiyle tanışıp memlekete getirmek.Bence temaslar işe yaramış. Kemal Bey'in üniversite laboratuvarlarında ecnebi bilim adamlarıyla ayaküstü yaptığı sohbetler ufkunu epeyce açmış.Baksanıza,ve diğer yeni okyanus ötesi başdanışmanlarının CHP'nin vizyon toplantısına telekonferansla bağlanmaları mesela...Kimileri,diyor...in, çevirikulaklığı dağıtılmayan bir topluluğagibi iddialı mevzularıİngilizce olarak anlatmasınıdiyeeleştiriyor... Ne var ki Kemal Bey bu yöntemidiyebilinçli olarak tercih etmiş.Evet... Bir Youtube röportajında meseleye dair soru üzerine, memleket siyasetine getirdiği teknolojik soluğu, bir nevi devrimi heyecanla anlatıyordu:Vay be, Kemal Bey'in heyecanına ortak olmamak mümkün mü?Düşünsenize, adamlar görüntülü telefon yapmış yahu!Bencebizlere armağan ettiği bu teknolojik devrimi tanımlamaya değil Endüstri 4.0, 5.0 desek az gelir.Gelinyapalım şunu.6 ok falan derken de hem şık durur hem de ileride kullanırsınız ekonomik olur.Nasıl olsadiye soran da yok.