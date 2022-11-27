İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili eleştirilerine CHP'den sert yanıt geldi.

Ağıralioğlu'nun Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen CHP'li Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha, bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz" dedi.

Millet İttifakı'nın pazartesi günkü toplantısı öncesi el bombasının pimini çekip atan Yavuz Bey ise tartışmayı bir üst boyuta taşıdı...







"Efendim, 'HDP'nin oyları var' güzellemesinin arkasında, 'Soykırım var' diyenlere, 'Devlet soykırım yaptı' diyenlere, 'Türk devleti kimyasal silah kullanıyor' diyenlere, 'Türk devleti narkodevlet gibi davranıyor' diyenlere çıtı çıkmamış adamlar, benim kaygımın üstüne atladılar" diyerek Millet İttifakı'yla ilgili daha derin bir eleştirel söylemi dillendirdi. Sezgin Tanrıkulu'dan Canan Kaftancıoğlu'na, Demirtaş meselesinden Şebnem Korur Fincancı'ya kadar altılı masanın patronu CHP'nin bütün yumuşak karnını deşti.

Meral Hanım'ın, Yavuz Bey'in kulağını çekip çekmeyeceğine gelince...

Öncelikle Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı herhangi bir açıklamadan rahatsızlık duymayacağı ortada.

Bir süredir Kemal Bey'e yönelik partisinden yükselen sesleri yüreklendirdiğini de hiç gizlemedi zaten.

Meral Hanım olsa olsa seçmenin nabzını ve toplumsal atmosferi iyi okuyan Ağıralioğlu'nun parlayan yıldızından huzursuz olur.

Zira Yavuz Bey'in "hakkaniyetli" çıkışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'den ziyade milliyetçimuhafazakâr İyi Parti tabanına yönelik olduğu anlaşılan çağrısından sonra gelmesi illaki ilgisini çekmiştir.

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ESKİ KAFA



İlkokul öğretmeni bir arkadaşım, sınıfındaki çocukların sürekli paradan konuşmalarından yakınıyor.

Evet belli ki anne babalarının evde tek konusu bu. Başka muhabbet duymuyorlar. Çocukların vakitlerinin büyük bölümünü geçirdikleri sosyal medyanın da gündemi bu.







Bir de akvaryumda büyütülen mahalle çocukları için yegâne eğlence, parayla bir şeyler satın almak.

Ceplerinde para olmadan sokakta oynamayı bilmiyor zavallılar.

Başka ne konuşsunlar?

Sebep ne olursa olsun bence para konuşan çocuklar, tüm sevimliliklerini kaybediyorlar. Ve sorumlusu da büyükleri.

Tabii ki ister istemez kendi çocukluğumla kıyaslıyorum.

Şimdikinden çok çok iri "enflasyon canavarıyla" büyüdüğümüz halde evde para pul mevzularının konuşulmasının ayıp sayıldığını hatırlıyorum. Bu konulara giren çocukların azarlandığını... Parası olanın da kıt kanaat geçinenin de ekonomik durumunu uluorta konuşmadığını... İnsanlar birbirine bu kadar rahat maaşını, gelirini, giderini soramadığını...

Evet, ben o eski, klasik kafayı seviyorum.

Eyvah, gerici mi oluyorum yoksa!