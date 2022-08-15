Psikolog Üstün Dökmen "" demiş.Başörtülüden mimar olurmuş, kapalı halde çizim yapılabilirmiş.Hatta hakim de olabilirlermiş. Zira hukuk Dökmen'indeğilmiş. O konuda yorum yapamazmış.Amapsikolog asla olamazmış.Aynı ayrımcı ve cahilce ifadeleri Avrupa'da, ABD'de bir psikolog kullansa kamuoyu ve meslek örgütleri o psikoloğu insan içine çıkmayacak hale getirirdi.sorgulanırdı.Biz de ise rezilliğiadına alkışlayan birvar.Mesela Soner Yalçın'ın... Site dün bu faşistin açıklamalarını "" diye okurlarına duyuyordu.Başörtülü empati yapamaz diyerek, zekanın açık göstergesi sayılanhedef kitlesi de aynı... O da işte buseslenmek için kariyerine jilet atıyor.Çünkü faşist olduğu kadarÖzel okul zincirininşirinlik yapıyor.falan demeyeceğim...Zira dün Dökmen'in bu saçmalıklarına tepki gösterenbile derelerden dolaştığını görünce umudum yok oldu.Şöyle söylemiş:"Üstün Dökmen Hocayı severim, fedakar ve çalışkandır ama anlama, anlaşma konusunda pek üstün olmayan bakışını ortaya dökmeden önceHukuk mensuplarına "bilmem" diye karışmıyor;vede kolay değil."NeAllah aşkına Erol Hoca.İnsanlık, bilimsel sosa batırılan bu ilkelliğiTürkiye'de de CHP bile bu çağda ayıp olur diyerek malum tavrını revize etme ihtiyacı duyuyor.Ayrıca çocuk mu bu adam?Dede yaşına gelmiş bir akademisyen. Profesör olmuş.reklam malzemesi olarak kullanmaktan çekinmeyen birinin,tedavi edileceğini mi sanıyorsunuz?Edin o zaman.