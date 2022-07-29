Diyanet İşlerisürekli gündeme getiriliyor.Son olarak birisi,diye sormuş...Diyanet de hadisle cevap vermiş:. Ben sizdenbirinin malına ve canınayapmış olduğum bir haksızlıksebebiyle o kimsenin hakkınıbenden ister olduğu haldeRabb'ime kavuşmak istemem."Artık "açık bulmak"için miDiyanet'in internet sitesindençıkmayan ve gün aşırıhaber yapan Cumhuriyet'ineditörleri de bu cevabı şöylemanşete taşımışlar:

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Evet memlekette "iyi okur" bile başlıkla yetiniyor.Yargıya varmadan önce "Metni de bir okuyayım" demiyor.Buçarpıtmanın dibine vuruyor.Dün bu haberi "gülmem" için gönderen arkadaşlarımın bile Cumhuriyet'e güvenip, Diyanet'in hayat pahalılığıyla ilgili bir fetva verdiği iddiasına inandıklarını üzülerek gördüm.Oysa azıcık zahmet edip olayı anlamaya çalışsalar, Diyanet'in işini yaptığını, vatandaşlarınvermekten başka bir şey yapmadığını göreceklerdi.Öyle ya, Diyanet'in "Kârda sınır nedir" diyen birine nasıl cevap vermesini beklersiniz?Teknik ya da politik bir iktisat yorumu mu yapmalılardı sizce?Bütün dinlerdemiyor mu?Ancaktekçözen muhalif medya değil...Onların ilgisini fark eden ve sosyal medyada etkin kimi imamlar da mevzuyu çözmüşler.Ben demiyorum, birkaç gündürşeklindeki sözleri tartışılan imamın kendisi söylüyor...Tepki alacağını bilerek böyle konuştuğunu veanlatıyor.İstediği gibi bir sonuç da aldığı ortada.

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Dün baktım, Gürsel Tekin'inden Sözcü'süne kadar hepsi bu sözler üzerinden İslam'a karşı "aşırı yorumun" dibine vuruyorlardı.Ne var ki hocanın taktiği yalnızca İslamofobik çevrelerde değilyaratmışa benziyor.Bueleştiren sayısızyorum okudum.Ben de kendilerine katılıyorum.Hitabeti kuvvetli bu hocamızın hedefi, mensubu olduğu dini güzel ve kolay anlaşılır göstermek, kafasında soru işareti olan insanları tatlı dille ikna etmeye çalışmak olmalı.En azından teorik olarak...Bu üslup dini konulara kafa yoran, anlamaya çalışan insanları soğutmaktan başka bir işe yaramaz. Ancak kendisini seven insanlardan "Hocam ne kadar güzel laf oturttunuz" şeklinde övgü alır o kadar.Bence dini tebliğ iddiasıyla ortaya çıkan bir hocanın hedefi bu olmamalı.Birilerini kızdırıp sinirlendirerek popülarite elde etmeye çalışmak, sosyal medya fenomenlerine uygun bir tarz değil mi?