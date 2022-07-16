15 Temmuz'un yıldönümünde nasıl sessizlerdi gördünüz mü? Yok, FETÖ'cü olduklarını gizleyemeyen,ya da budesteklemeyisayan hipnotize "tabandan" bahsetmiyorum.Onlar "mücadelelerine" açık açık devam ediyorlar. Erdoğan gidene, kendilerine gün yüzü gösterecek,direnmekten başka şansları yok.Sessizlikleri, gönülsüzlükleri,dikkat çekenler sorsan İslamofobik derecesindeki"anti militarist" solcular, sivil siyaset savunucuları, Cumhuriyet'in en büyük iki düşmanı FETÖ'nün ve PKK'nın kökünü kazıyan Erdoğan'a bile dindar diye şerh koyanlar...Haklısınız...Hâlâ ırkçılıklarını,sırf iktidara vuruyor diye PKK'ya bilesempati duyar hale gelmediler mi?Devleti kuran partinin genel başkanlık koltuğunda oturan liderleri Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye kolu için televizyonda açık açıkdemedi mi?Şimdi FETÖ'cüler için ağır bir yenilgi, tasfiye anlamına gelen 15 Temmuz'un yıldönümünübir tavırla geçiştirmeleri şaşırtıcı değil.Neticede, darbe girişimiyle karşılaşan devletin meşru müdafaa hakkını kullanıp 20 Temmuz'da ilan ettiğibahsediyoruz.Bugünlerde Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet pozisyonuna oynayan'in iktidara gelince FETÖ'cü polis şeflerine görevlerini iade etme vaatlerini de unutmadık.Ama açık olalım. Öyle bir avuç falan değiller.Medyadaki sistematik nefret söylemiyle Erdoğan takıntılı hale getirilmiş, geçim sıkıntısı gibi sorunlarından, reflekslerini manipüle edecek kadar varlar.Elbette bu ülke bunca darbeye rağmen hâlâ ayaktaysa,demektir.Ama azıcık gevşeme gösterirsek, rehavete kapılırsak pandemiydi, savaştı derken fokur fokur kaynayan dünyada, hele hele bu coğrafyadaboşalır.Denge değişince,çoğunluğa ulaşınca,ABD'ye anahtar teslim vaadiyle iktidarıalanlar işbaşı yapınca neler olduğunusadece Ukrayna'nın akıbetine bakarakbile rahatça görebiliriz.