Bugüne kadar onca skandalı görmezden gelenler, resmen bir bahane bulup İmamoğlu'na kafa göz daldılar.

Şarkıcılardan Twitter ünlülerine, parti trollerinden Recep İvedik'e kadar herkes "umudumuz" dedikleri adamı haftalardır gömüyor...

Son olarak, muhalefetin kalesi FOX TV'de bile ana haberde üzerine toprak atıldı.

İktidar taraftarları da şaşkın, muhalefet yandaşları da...

Şaşıracak bir şey yok.







Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rağmen Karadeniz turuna çıkmasının bedelinin ağır olacağını söylemiştik.

Zira Kılıçdaroğlu, "Önümden çekilin" diye açık açık mesaj vermesine karşın İmamoğlu açıkça rest çekmişti.

Kemal Bey'i iyi tanıyoruz...

Aday olup seçime girse de İmamoğlu'nun aportta olduğunu, dönüşte kendisini ne ayak oyunlarının beklediğini ince ince hesaplıyor.

Bu yüzden İmamoğlu'nun parti tabanında yükselen imajına bir operasyon çekme ihtiyacı duyuyor.

İBB'nin "imkânlarından" gözü kamaşıp İmamoğlu güzellemesi yarışına giren medyaya patronun kim olduğunu hatırlattığı da belli.

Şu an İmamoğlu'nun yanında sadece Karanlık Oda var. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na aday olursa başına gelecek felaketleri hatırlatacak kadar işi üstlenen Soner Yalçın belli ki denize düşen Ekrem Bey'i tam yerinden yakalamış.

Silkelemeden bırakmaz.

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CANAN KARATAY: KORKMA, KORKMA, KORKMA!



Engizisyonvari bir mekanizma eliyle linç edilen, TTB tarafından savcılıklara şikâyet edilen, fotoğrafı hastanelere asılıp "istenmeyen kişi" ilan edilen Prof. Dr. Canan Karatay, pandemi boyunca ekranlarda yoktu.

Ya internetteki yayınlara katılıyordu ya da bağlandığı programlarda kendisine "konu dışı" sorular yöneltiliyordu.

Canan Hoca bu durumu "karşılıklı bir tavır" olarak değerlendiriyor.







Pandemide medyanın tek sesli tutumuna ve aykırı seslerin suskunluk sarmalında boğulduğuna hepimiz şahidiz. Dolayısıyla Karatay kabul etse bile onu "pandemiyi konuşmak üzere" çağıracak TV kanalı olmadığını hepimiz biliyoruz.

Temcit pilavının ısıtıldığı, kimi çevreler tarafından eylülde yeni bir kapanmanın bile tartışıldığı şu günlerde Canan Hoca, A Haber'de Sebep Sonuç'ta konuğumdu.

60 yıl bir hekim olarak en riskli vakaları maskesiz muayene ettiğini söyleyen Karatay, hiç maske kullanmadığını söylüyor.

Pandemi için de "Büyük bir senaryo" diyor. "Virüsler hep vardı, olacak da, hayatımızın bir parçası" diye ekliyor. Her zamanki griple korkutulup gözüne ışık tutulmuş tavşanlar gibi sersemletildiğimizi anlatıyor...

Bu yüzden de bir hekim olarak ilk tavsiyesi: "Korkma!"

Hatta üç defa da tekrar etmeyi ihmal etmiyor...

Felaket tellallarının cirit attığı, bir gün söylediğini ertesi gün inkâr edenlerin tıbbi tavsiyede bulunduğu ekranlarda "bildiğimiz hekimler gibi" umut veren, yol gösteren Canan Karatay'ı daha çok görmek istiyoruz.

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AKLIMIZ SENDE HINCAL ABİ



Hıncal Uluç pandemi süresince gazeteye uğramadı, evden yazıyordu.

Birkaç kez atışmalarımız vesilesiyle bu köşeden "Gazeteye gel de burada yüz yüze kız bana" diye takıldım kendisine...







Eskiden olduğu gibi gazetede mesaiye gelmesinin, millete takılmasının, korku havasından çıkmasının, rutinine dönmesinin ona iyi geleceğini düşünüyordum.

Olmadı...

Geçtiğimiz haftalarda evde bir kaza geçiren Uluç, kısa bir süre sonra da diğer sağlık sorunlarından ötürü hastanede yoğun bakıma alındı.

Bekleyişimiz sürüyor.

Bir an önce aramıza dönmesini ve tartışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz.

Aklımız sende Hıncal Abi.