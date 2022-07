Her yer sanki pavyon

Son günlerde İstanbul'da hummalı bir çalışma var.

En işlek yollardaki bitmek bilmeyen inşaatlardan, turistik bölgelerdeki betonlaştırma çalışmalarından, mahalle aralarında kazılıp unutulan çukurlardan bahsetmiyorum.

Onlar bildiğiniz gibi, "açık uçlu", ne zaman bitecekleri belli değil.

Artık yargı işi bitirsin diye kayyum müteahhitler mi belirler yoksa metro inşaatlarında olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı işe el mi atar, Allah bilir.







Ama İBB'nin İstanbul'u billboard'larla donatma seferberliği son hızla devam ediyor.

Ekrem Başkan nerede bir boşluk görse hemen bir reklam panosu konduruyor. Işıklısından, cıvıl cıvıl...

Dün de kentin içinden varisli damar geçen geçen otobanların kenarlarına asılan yeni billboardların resimleri elden ele geziyordu.

E5'de, TEM'de egzoz gazını, tozu, dumanı emen dikey bahçeleri söktüler, cillop gibi beton yüzeyler ortaya çıktı ya...







Heh işte boşlukları da değerlendirelim, dolduralım, otobanı daha soluk alınmaz hale getirelim demişler. Akıllarına sağlık!

Mühendis rakiplerini geride bırakıp seçilen ve asıl mesleği müteahhitlik olan İmamoğlu şimdi reklam pazarlama alanında para görmüş olmalı.

"Marka şehir" İstanbul derken kastettiklerinin bu olduğunu, dört bir yanı ünlü markaların reklamlarıyla donatılacağını tahmin edebilir miydiniz?

Baksanıza Ezel'in parçasındaki gibi, "Işıl ışıl her yer, her yer sanki pavyon."

***

EKREM BEY GAMSIZLIKTA BİR DÜNYA MARKASI



Meteorolojinin, telefonlarımıza mesaj gönderen AFAD'ın uyarıları boşuna değilmiş.

Bayramın ilk günü akşam saatlerinde başlayan yağış, aralıksız ertesi gün öğlene kadar sürdü. Ama ne yağmak... Tam 7000 şimşek kaydedilmiş.

Ben oturdum bu eşsiz manzaraya seyre daldım... Tabii aklıma hemen o an bodrum katlarındaki evlerinde, su basan iş yerlerinde eziyet çekenler geldi.

"Kentin yöneticilerin işi ne zor. Her çakan şimşekte nerenin borusu patladı, hangi mazgallar tıkandı diye hop oturup hop kalkıyor olmalılar" diye düşündüm.







Sabah uyandığımda "romantik bir gece" geçirdiğimi anladım.

Meğer pek umurlarında değilmiş.

Baksanıza kentin Belediye başkanı bile her şey olup bittikten sonra ne ikindiye kadar ortalarda göründü ne twit attı...

Sonra öğreniyorsuz ki, daha da kötüsü yağmurun başladığı saatte Fethiye'ye, tatile kaçmış Ekrem Bey.

Hakikaten inanılır gibi değil!

Bu ne genişliktir, gamsızlıktır arkadaş...

Bu kaçıncı? Acaba bilerek, konuşulmak için mi yapıyor yoksa çok mu bahtsız, işi gücü hep ters mi gidiyor?

Ben karar veremiyorum artık.

Kriz anında sahnede yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi vardı... Puanı da onlar kaptı. Haklarıdır.