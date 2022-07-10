Dede, nine yaşında hekimler ama bugüne kadar meslekleriyle gündeme gelmiş değiller.

Pandemi aradıkları fırsatı ayaklarına getirdi.

Ekranlara çıkıp tepki çekecek, insanı gerecek, korkutacak zırvalıkları "bilimsel" diye millete yedirmeye çalıştılar. Korona virüsün saatlerde havada asılı kaldığı, yüzeylerden günlerce gitmediği türünden tarihe geçen iddiaları "tıp böyle diyor" diyerek yaydılar.

Bir gün söylediklerini ertesi gün inkar ettiler.

Özür dilemek şöyle dursun, dönüp arkalarına bile bakmadılar.

Sonunda mesleklerini ayaklar altına almak uğruna sosyal medya meşhuru olmayı başardılar.

Ne onur ama!







Salgın döneminde Twitter'dan hastalarını "Sakın elimize düşme diye" tehdit eden, saç stilinden sahte sırıtışlarına, bakışsız gözlerinden tiz tonlamalarına kadar bir örnek sevimsizler şimdi Twitter kanaat önderi.

Geçenlerde biri 2023'te sandıktan istediği sonuç çıkmazsa "aktif yaşamı bırakacağını" ilan ediyordu.

Bitkisel hayatta emekli olmayı mı planlıyor anlayamadık ama sinir küpü haline, gizleyemediği nefretine bakılırsa zaten yaşadığı söylenemez.

Bir diğer ise dün Kurban Bayramı'nı kutlayan insanların neşesinden huzursuz olmuş olacak ki, "seküler fetvalar" yayınlıyordu:

"Kurban kesmenin dinimizde yeri yokmuş" falan...

"İşine bak" diyeceğiz de artık işleri bu...

Siyasetten ilahiyata insanların hayatlarına burunlarını sokmak.

Pandemide aklını, mantığını, iradesini bunlara endeksleyenler düşünsün artık...

Neyse Korona bitti gitti.

Ne kadar tırmalasalar da eski günlere dönmek için toplumsal rıza üretemezler.

Dilerim geride bıraktığı tortu da hayatımızın her alanından azalarak silinir.

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ELON MUSK TWİTTER "YALANMIŞ" DİYOR



Elon Musk Twitter için "kasaba meydanı" diyordu. Yeni kamusal alanda etkin olup dünyayı değiştirebileceğine inanıyordu.

Şirkete, piyasa değerinin üstünde bir değer biçip 44 milyar teklif verdi. İmzalar atıldı.

Ne var ki Musk geçtiğimiz gün anlaşmayı askıya aldığını açıkladı.

Gerekçesi ise Twitter yönetiminin bot (sahte) hesaplara dair ketumluğu.







Twitter yönetimi, şirketin güvenilirliğini ve doğrudan piyasa değerini belirleyecek bu verileri Musk'la ikna edici şekilde paylaşmadı.

Musk, "Para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının yanlış veya bot hesap olduğunu tahmin ediliyor" türünden cevapları ciddi bulmadı.

Twitter da şimdi Musk'ın 1 milyarlık cayma cezasını ödemesi için bastırıyor.

Musk'ın avukatlarıysa bot konusunun "olumsuz ticari etki" yaratan bir faktör olduğunu ve haklı vazgeçme gerekçesi olduğunu savunuyorlar.

1 Milyar Musk'a koymaz.

Ama Twitter bu skandaldan iflah olmaz.

Şirket daha önce de "satılamamıştı..." Ne var ki Musk'ın popülaritesi sayesinde tüm dünyanın canlı izlediği bu pazarlığın ardından ticari bir yatırımdan ziyade manipülasyon aygıtı tescillenmiş oldu.