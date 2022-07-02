Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı geçen NATO Zirvesi temaslarını izlemek üzere gittiğim İspanya'nın başkenti'dedair ayrıntıları da gözleme fırsatı buldum.İlk gözüme çarpan ayrıntı, şehirde motosiklet ve martı kullananların sayısı hiç de az olmamasına rağmen trafikte. Hepsi dört tekerli araçlar gibi şeridinden gidiyor. Sağlayan, kırmızı ışıkta geçen, otomobillerin arasında zikzak çizen, kaldırımda hareket eden tek bir "paketçiye" de rastlamadım.Kent gezimiz boyunca bize mihmandarlık yapan Büyükelçilik görevlisi Cansın Uslu'ya dadiye sordum...Cansın Hanım, "Aslında veriyorlar ama..." dese de sudan ekmeğe"getiren" bizler mi,İspanyollar mı rahatına, konforuna düşkün karar vermedim doğrusu.Restoranlarda, alışverişmerkezlerinde İngilizcekonuşan birini bulmakzor. Sanırım bu durum,Sanayi Devrimi'nden önceolmasının ve dillerinin hâlâpek çok ülkede kullanılmasınınverdiğikaynaklanıyor.Ülkedeki akıllı telefon kullanıcı sayısı bizden az olmasa gerek. Ama kamusal alanda telefonu bizden daha az kullandıkları kesin. Yollardaçeken,çektiren kimseye rastlamadım.Yolda yürüyenler ya kulaklıklarıyla müzik dinliyorlar ya da yanlarında birisi varsa onunla ilgileniyorlar.. Adım başı karşınıza çıkan kaldırım üstü kafelerde, lokantalarda oturanlar da. Kendi dünyalarındalar. Kalıplara uymak için değil, istedikleri hayatı yaşamanın peşindeler. Haliyle degibi meşhur tatil adalarında durum farklı olsa da güneşin yazın 22.15 gibi battığı Madrid'de gece hayatı abartılı değil, kararında.Kentte ve ülkedeolduğunuda hissediyorsunuz.diyerek kestirip atmayın...Madrid'in nüfusu da aşağı yukarı bizim Ankara ya da İzmir kadar. Ama yaşam kalitesi açısından aralarında dağlar var.İspanya nüfus hareketliliğini sıkı tedbirlerle kontrol altında tutuyor, ancak ülkedevar.47 milyon nüfusu olan ülkede kişi başı gelir 30 bin dolar olsa daherkes gibi İspanyol halkı da fazlasıyla nasibini almış durumda.Elbette sömürge döneminde sermaye birikimi tamamlamalarını göz ardı edemeyiz. Altyapısı ta o günlerde şekillenen, yatay mimarinin göze çarptığı ve tek bir inşaata rastlayamayacağınız. Nüfusu taşrada, tarım bölgelerinde tutmak için teşvik edici uygulamaları yaşama geçirmişler.in "Zil, şal ve gül" diyerek tarif ettiği ülkenin yakın tarihininolduğunu da biliyoruz.Bizler "barıştayken" onlar 1936-39 arası yabancı ülkelerin de müdahil olduğuyaşadılar... Şimdi huzurlu atmosferine, düzenine övgüler düzdüğümüz şehirlerde barikatlar kurup birbirlerini "kestiler".Sonrasında ise General Franco'nun uzun yıllar devam eden diktatörlüğü ve ardından gelen askeri vesayetin altında yaşadılar. Parlamenter monarşiyle yönetilen ülke, bizdekine benzerEvet belli ki bugünİspanyolların verdiklerihuzurlugörüntünün sırrı,yakın tarihte yaşadıklarıağır travmalar,Kutuplaşmanın, kavganın, nefretin...Ve oturupnoktasında toplumsal bir konsensüse varmışlar.