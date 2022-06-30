30 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Anahtar Erdoğan’ın elinde
MELİH ALTINOK
Anahtar Erdoğan’ın elinde

Anahtar Erdoğan’ın elinde

30.06.2022, Perşembe
İspanya'daki NATO Zirvesi'nde merakla izlenen Türk heyeti Madrid'e iner inmez temaslara başladı. Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirvesinden adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması kararı çıktı.
Müzakerelerde temel tartışma meselesi PYD/ YPG'nin ve FETÖ'nün mutabakat metnine "terör örgütü" olarak geçirilmesi oldu. İsveç ve Finlandiya ilk başta bu net maddelere direndi. Ancak sonunda terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesinin yanı sıra PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdünün altına imza attılar.
Direnç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle kırıldı ve düğüm çözüldü.



Metne göre Türkiye'nin somut kazanımı, NATO ve AB ülkeleri nezdinde PYD/YPG'nin ve FETÖ'nün terör örgütü olarak tescillenmesi oldu. Kimi çevrelerin dile getirdiğinin aksine bitmiş bir süreç, kapatılmış bir defter yok. Ankara denetleme sürecinde mutabakata sadık kalınıp kalınmadığını düzenli olarak takip edecek. Ve performansa göre bu iki ülkenin NATO'ya üyeliklerini destekleme iradesini şekillendirecek.
NATO'da askeri açıdan eli zaten güçlü olan Türkiye'nin bundan sonra siyasi olarak da daha etkili bir aktör olacağı gerçeğinin altını özenle çizmek gerekiyor. Son olarak dün akşam gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesinden çıkan ilk mesajlar Türkiye'nin hassasiyetleri açısından oldukça pozitifti. Özetle, NATO'nun genişleme sürecinin anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yeni merkez faşizm 27.06.2022 Pazartesi
Themis’in ayaklarındaki o yılanlar niçin var? 26.06.2022 Pazar
Siz bir de bunları Millet İttifakı iktidarında görün 25.06.2022 Cumartesi
Nereye bakıyorsunuz Erdoğan Bey? 24.06.2022 Cuma
Adalet oyunu 22.06.2022 Çarşamba
Üzgünüm, pandemi bitti Uğur Bey! 20.06.2022 Pazartesi
Elonstantinopolis! 19.06.2022 Pazar
Ne oldu da Arınç yine 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndü? 18.06.2022 Cumartesi
Bravo Bülent Bey Kılıçdaroğlu’ndan aferini kaptınız 17.06.2022 Cuma
Tanju Özcan dalgayı yakaladı 15.06.2022 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA