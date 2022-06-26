'inkatili'yaverilen cezadayapılması çokeleştirildi.Avukatların, siyasilerin, gazetecilerin ağzındansloganlarını işittik.En son bir TV programında meslektaşlarımız, kendilerine davayla ilgilihatırlatan, "Konuşuyorsunuz da dosyayı okudunuz mu, gerekçeli kararı gördünüz mü?" diye sorançokbir şey söylemiş gibi saldırıyorlardı.Kararı nedeniyle yerden yere vurulan mahkeme nihayet dün gerekçeli kararını açıkladı.Metinde dosyayla ilgili tartışılan iki konuya cevap veriliyor.Mahkeme, sanığın cezasında,yasalarca haksız tahriksebebi ve suç sayılanfiilinden indirim yapmış. 25kalem para gönderme trafiğinive maktulün kardeşinin bukonudaki itiraflarını delil olarakgöstermiş.Bu durumda yasalar, ağırlaştırılmış müebbet cezası almış sanığaverilmesini öngörüyor. 29. madde gereğince cezadayapılabilir diyor.Sanığa tasarlayarak öldürmekten ceza veren mahkeme iseYani mahkeme,kesmiş.Savunma avukatlarının öne sürdüğügibi gerekçeleri dikkate almamış.Görüşlerini aldığım hukukçular,heyetin bu tavrında etkili olmuş olabileceğini söylüyorlar.Gerekçeli kararda, davaylailgili kamuoyunun tartıştığısorusuna dacevap veriliyor.Adli tıp raporlarına göre, yakma ve beton dökme eylemleriningerçekleştiği veolduğu belirtiliyor."Canavarca his kavramı içerisinde yer alan eylemler, çeşitli yargısal kararlarda vurgulandığı üzeregibi duyguların etkisi altında gerçekleştirilen eylemlerdir" deniliyor.Maktulün ve zanlının daha önce tanıştıkları ve buanlatılıyor.Bırakın insan öldürmeyi, ağaç yakmanın bileolduğu konusunda hepimiz hemfikiriz.Peki ancak kararlarıyla konuşan hâkimlerin bize katılmadığını nereden biliyoruz?Yeryüzünde bir tek kendimizin vicdan sahibi olduğunu mu düşünüyoruz?..Ya da istinafıydı, Yargıtay'ıydı derkenolduğunu söylemek olacak iş mi?Kaldı ki konumuzbir tartışma değil,konuşuyoruz.Bu yüzden. Elindekida mahkemelerin görevinindeğil, yasalarauygun kararlar almak olduğunuanlatır.Themis'in ayağındakigelince...O da toplumdaki kötülükleri simgeler. Ve bu kötülüklere, adaletin yerini bulmasını,engelleyen tümdahildir.Bu tarz davalardaoynamayı alışkanlık halinegetiren,diyerek bindikleri dalı kesenmeslektaşlarıma ve siyasilerehukukun bir gün kendilerinede lazım olacağını hatırlatırım.