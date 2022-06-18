Ankara'da bir toplantıda kürsüye çıkan Bülent Arınç, ülkede FG plakaların huzur içinde dolaşamadığına dair serzenişleriyle, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara siyasi af talebine destek verdi...

Hatta, memleketin en büyük sorunu buymuş ve beyefendinin ayakkabısının içindeki bir taş misali canını acıtıyormuş gibi, hızını alamayıp kürsüden herkesi "Kral çıplak" diye haykırmaya davet etti!

CHP'liler sosyal medyada "Başka kapıya" diye söylenseler de Kemal Bey'den aferini kaptı.

Belli ki bir hafta önce katıldığı AK Parti'nin Kızılcahamam kampında sesi kısıktı...

Öyle ya madem FETÖ'cülerin durumu canını çok yakıyor, Cumhurbaşkanı'nın ve diğer siyasilerin olduğu toplantıda sıkıntılarını pekâlâ dile getirebilirdi.







Hatta dikkat çekici olsun diye kampa FG plakalı bir arabayla bile gelebilirdi.

Neyse artık...

Ama ben hâlâ Arınç'ın neden yeniden 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndüğünü merak ediyorum.

Dikkatinizi çekerim, hukuki milat kabul edilen 17-25 Aralık öncesi demiyorum...

Zira biliyorsunuz, Arınç ancak 15 Temmuz darbesi bastırıldıktan sonra "Silahlı terör örgütünün Fetullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz" diyebilmişti. Yani o güne kadar kiminle yürüdüğünü kendisi itiraf etmişti.

Bir süre bu güzergâhta devam etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda akil adam pozları kesti.

Ta ki geçtiğimiz yıl sonunda mahkeme, FETÖ'den yargılanan damadı hakkında "beraat kararı" verene kadar...

Demek özüne dönmek için onu bekliyormuş.

***



BİR MADDE EKSİK KALMIŞ MEHMET ABİ

Dün Mehmet Barlas'ın ülkeyi 6+1 kişiyle oluşturulacak konseyle yönetmeyi vaat eden Millet İttifakı'nın olası iktidarında olacaklara dair ironik yazısı çok konuşuldu.

Mehmet Abi "ironi" diyorsun ama bence saydıklarının içinde "İstanbul Havalimanı'nın adı Atatürk Havalimanı olarak değiştirilecek ve karıştırılmaması için eski Atatürk Havalimanı'nın adı da Mustafa Kemal Havalimanı olacak" gibi "gerçekçi" olasılıklar çoğunlukta...







Bu arada sosyal medyada yazından ötürü "yargılanacağını" söyleyenler bile vardı.

Bence bunu da listeye eklemelisin:

"Millet İttifakı iktidarında ironi yapan, mizaha meyleden, hicve bulaşan köşe yazarları Aşkale'ye sürgüne gönderilecek."

Şimdi de ben mi ironiyi abartmış oldum?

Gidin, "Eğer 7 Haziran seçimlerini kazanırsak ertesi gün bir kısım medyaya el koyacağız. Hiç şüpheniz olmasın" diyen Gürsel Tekin'e sorun, bakalım o ne diyor?

***



İMAMOĞLU'NUN USTALIK DÖNEMİ ESERİ BEYAZIT MEYDANI!

Beyazıt Meydanı düzenlemesinde "sona gelinmiş"...

Yok daha "tam bitmemiş"...

Taş yerleştirmekten ibaret bir çevre düzenlemesi 3 yıl nasıl sürer arkadaş?

Erdoğan ancak 3 yıl süren İBB Başkanlığı döneminde Haliç'i temizlemiş, Ümraniye çöplüğünü kaldırmış, kentin su ve ulaşım sorununu çözmüştü...







Üstelik o dönemin teknolojisi ve 28 Şubat ikliminin ekonomik, siyasi imkânlarıyla.

Çanakkale Köprüsü 5 yılda bitiriliyor ya hadi "meydan düzenlemesi daha ince mühendislik ve estetik istiyor" falan diye fondaş basın taklidi yapalım...

İyi de sonuçta ortaya çıkan iş, elinizden gelenin en iyisi bu mu?