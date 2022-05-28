Kiminle sohbet etsem söz dönüp dolaşıp 2023 seçim tahminlerine geliyor.diye soruyorlar.Cevabımı vermeden sesli düşünüyorum...Bir köşede küresel kriz demeden her gün taş üstüne taş koyan, Türkiye'ye yıllarca hizmet edecek dev altyapı projelerinin açılışını yapan Erdoğan...NATO'dayürütürken orduya PKK'ya karşı sınır ötesi harekât emri veren, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "arabuluculuk" yaparken Yunanistan'ın tacizlerine geçit vermeyenDiğer köşede, seçmenin yönetin diye verdiği belediyelerdediyerek sadece bahane üreten, organize bile olamayan, muhalefetteyken oy kaybetmeyi beceren Kılıçdaroğlu.Çiftçiden 1'e alıp 10'a, 15'e satan"Yaralı parmağaişedi" dedirtmek dururken,enflasyon rakamlarınıaçıklayan TÜİK'in kapısınadayananİktidarı, seçmene değil, Türkiye ile mücadeleye giren rakiplerimize biat ederek alacağına sanan, PKK'ya yönelik operasyonları bile "Savaşa hayır" diyerek karşılayan birKimileri kıyas kabul etmeyen bu net tabloya rağmen "Ama..." diye söze başlıyor...Yirmi yıl öncesinin koşullarını bilmeyen, içine doğdukları "bol para dönemini" asgari standart sanan Z kuşağının oyunu, yekpare halde maceradan, değişimden yana kullanacağını söylüyor...diyor...Hatta Uğur Dündar gibi şimdidendiye kestirip atan bile var.Elbette teorik olarak her türlü olasılık mümkün.2. Dünya Savaşı'nı kazanıp İngiltere'yi ayakta tutmasının bile Churchill'in seçimleri kazanmasına yetmediğini hatırlatıyor muyuz?Ne var ki ben hâlâ,düşünüyorum.Seçmenin,her seçim sonucunda varlığını hissettiren sağduyusunun yine çalışacağına inanıyorum.Kılıçdaroğlu'nun mafya babalarına özenipkoymasının, ipe sapa gelmez iddialarla siyaseti trollemesinin seçmen refleksini manipüle etmeye yetmeyeceğini düşünüyorum.Çünkü çözümün yegâne adresi yine Erdoğan.