Hafta sonu Hatay'da Suriye sınırının sıfır noktasındaydım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye hududunda alınan tedbirleri yerinde inceleme fırsatı buldum.Sucu Karakolu'nda konuştuğum, sohbet ettiğim tüm askerler, başarılı sınır ötesi operasyonların verdiği moralle son derece motiveler. Ancak sınırların kontrolsüz noktalar olduğu yönündeki manipülasyon biraz canlarını sıkmış görünüyor. Bu yüzden büyük bir heyecanla huduttaki son teknolojiyle kademe kademe inşa edilmiş tedbirleri anlatıyorlar.Önce sınırımız boyunca uzanan 276 km'lik tel örgülü aşılmaz bir duvar, ardından çukur, dikenli tel... Hat boyunca zırhlı araçlar sürekli devriyede... Nöbetçilerin yanı sıra insansız hava araçları ve gece görüş kameraları da devamlı kayıtta. Gün boyu süren gözlemlerim sonucunda şunu net olarak söyleyebilirim: "Hudutlar kevgire döndü" iddialarının gerçekle uzaktan yakından hiç ilgisi yok. Tek tük geçişler mutlaka oluyordur. Ancak kontrolsüz geçişlerin yaşandığı ilk dönemlerden kafamıza kazınan görüntülerin şu an sınırda yaşanması imkânsız.İnsan haliyle hudutlarımızın hiç olmadığı kadar kontrollü bir hale getirildiği şu günlerde, eski görüntülerle Türkiye sınırlarını güvenliksiz göstermeye çalışan siyasilerin amacı ne diye merak ediyor.İncelemelerin ardından Hulusi Akar'la yaptığımız söyleşiden aktarabileceğim satırbaşları şunlar:Burada ciddi bir operasyon, emek ve çalışma söz konusu. Yalan haberler, sahte videolarla dezenformasyon yapılıyor, farklı algılar oluşturulmak isteniyor. Bunlar belli zamanlarda periyodik olarak yapılıyor. Bunların kaynağı içeriden ve dışarıdan, karışık. Amaçları Türkiye'nin dengesini, Silahlı Kuvvetler'in insicamını bozmak, terörle mücadeleyi akamete uğratmak.Bu yapılan dezenformasyonla Türkiye'de dolaşan tüm yabancıların kaçak olduğu, sınırlarda bir engelleme olmadığı algısını yaymak istiyorlar. "Sınırlar kevgire döndü!" diyorlar...Suriye'ninkuzeyinde terör koridoru parçalandı. Biz oraya müdahale etmeseydik, terör oluşumlarını es geçseydik şu anda çok ama çok farklı problemlerle uğraşıyor olacaktık. Bunun kıymetinin, öneminin bilinmesi lazım. PKK eşittir YPG. Bunu herkese söylüyoruz. "PKK ile YPG ayrıdır" demek bizim aklımıza hakarettir.TIR'larla, uçaklarla tonlarca yardım gönderiyorsunuz ve bunları yaptıktan sonra "müttefiklik" diyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. 10 sene oldu oradaki bataklığa saplandılar. Büyük dağın büyük kışı olur, büyük yanlış yapıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde normalleşmeye yönelik ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Asla geri adım atmak yok. En ufak tacize misliyle mukabelede bulunuyoruz. Önceden belirlenen hedefleri ateş altına alarak gerekeni yapıyoruz.Geçen gün sığınmacılara ilişkin, "Bakan 9 milyon rakamını verdi" denildi. Biz 5 milyon Suriye'de, 4 milyon Türkiye'de dedik. Türkiye'de daha önce 4 milyon civarında Suriyeli vardı. Son zamanlardaki dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, Türkiye'de bulunmaktadır. Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Biz tarihimize, geçmişimize, atalarımıza yaraşır bir şekilde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bizim yaptığımızı kimse yapamadı.1 Ocak 2022'den itibaren hudutlarımızda 2 bin 87 kişi yakalandı. Engellenenlerin sayısı ise 133 bin 471 oldu. Yakalananların 197'si terörist. Hudutların korunmasını milli bir mesele olarak görüyoruz.YeniAskerlik Kanunu, 100 yıllık bir kanunun değiştirilmesiyle gerçekleştirilen bir reform. Bu kanunla tüm modern ordularda ve bizim tarihimizde de olan erlikten generalliğe kadar gidebilme imkânı getirildi. Askerliği ikinci 6 aya uzatma seçeneği ve bu sürede harçlık ödenmesi (en az asgari ücret) maddesi getirildi. Bu kapsamda bedelli konusunda da önemli çalışma yaptık. Belirsizliği ortadan kaldırdık. Artık sürekli bedelli var. Ücret konusundaki belirsizliği de ücreti 6 asteğmen maaşına sabitleyerek ortadan kaldırdık.