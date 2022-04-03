Otomobille birkaç günlüğüne İstanbul dışına çıktım.

Yol boyunca, özellikle ormanlık alanlarda tek başına dolaşan köpekler her yeri sarmış durumda.

Durumu sorduğum bölge halkı, köylüler, pandemide pek çok "hayvanseverin" köpeğini doğaya bıraktığını söylüyorlar... Ancak son zamanlardaki yoğunlaşmanın, belediyelerin tek başına gezen köpekleri toplayıp ormanlık alana bırakmasından kaynaklandığını anlatıyorlar.

Bu iptidai uygulama çözüm olmak şöyle dursun bugün tartışılan sorunu daha da derinleştiriyor.

Zira sokaklarda tek başına yaşarken toplanıp dağa bayıra salınan bu hayvanlar yiyecek bulamayıp sürüler halinde şehirlere, kasabalara geri dönüyorlar.







Medyadaki tartışmalardan izlediğim kadarıyla bazı vatandaşların mağduriyeti de genel olarak sürü halinde gezen köpeklerden kaynaklanıyor.

Hayvan bunlar... Tek başınayken kimseye zarar vermeyecek köpekler, vahşi doğada açlıkla ve bütün kimyalarını değiştiren sürüleşme nedeniyle saldırganlaştırılıyor.

Belediyeler tek başına yaşayan sokak köpeklerini yaşam alanlarından kopartıp "canavarlaştırmayı" bırakmalı.

Konuyla ilgili yasalar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeli... Olması gerektiği gibi, tehlikeli ırklara kontrolsüz şekilde bakan, tasmasız gezdiren, kısacası köpeklerine "sahip" çıkmayan insanlarla ilgilenmeli.

Sokaklarımızda tek başına yaşayan, huyunu suyunu bildiğimiz, mahallelinin kontrolündeki köpekler sahipsiz değil, sadece sokak köpeği.

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BU İŞ BİTİYOR DOSTLAR!

Sıra sıra açıklıyorlar...

Geçen gün de İspanya, Kovid-19 vakalarına grip protokolü uygulanmasına karar verdi. Ülkedeki "temel önlemlerin" hepsi iptal edildi.

İsveç de Kovid-19 yasasını yürürlükten kaldırdı ve salgını, "kritik hastalık" kategorisinden çıkardı.

"Test yapmayı bırakın, konuşmayı kesin, pandemi biter" diyen Trump'a "cahil" diyorlardı...

"Bu bilimsel bir tartışma, siyasetin konusu değil" diye itiraz ediyorlardı.

İki yıl sonunda Trump'ın sözüne geldiler...







"TIP" deyip susturdukları insanların şimdi "hastalıkla" ilgili siyasi kararlara itibar etmelerini istiyorlar.

Çünkü pandemide bol keseden dayattıkları tedbirlerin ağır ekonomik faturası önümüzdeki dönemde kendini çok daha fazla hissettirecek gibi.

Biden şimdiden "Gıda krizi kapıda" diye sufle vermeye başladı bile.

E haliyle, pandeminin en yoksulu en çok vuracak ekonomik faturasına bir sorumlu lazım.

İki yıldır beynimizi yiyen bütün propaganda aygıtlarıyla tüm bedeli Putin'in üstüne yıkmak için çırpınıyorlar.

Olası yıkımın, iki yıldır küresel ticaretin, ekonomik hayatın tüm dengelerinin altüst edilmesinden değil, Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklandığına inanmamızı istiyorlar.

Pek çoğumuzu da ikna ederler, şüphem yok.

Ama buna da şükür...

En azından Kovid defteri artık tamamen kapanıyor.

Artık önümüzdeki korku nesnelerine bakacağız.