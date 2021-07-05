Kulağıma yakalanıp yurda getirilen Tosuncuk'la ilgili piyasada dolaşan söylentiler geliyor...

Kimi mağdurlar, avukatlardan, "Tosuncuk'un Bitcoin'den parayı 10 katladığına, herkesin parasını ödeyeceğine" dair telefonlar aldıklarını ve kendilerinden şikayetlerini geri çekmelerinin istendiğini söylüyorlar.



Aman diyeyim, falanca şikayetini çekmiş ben de aynısını yapayım diyerek ikinci doz dolandırılmayın.

Baktınız aklınız kayıyor, hemen Tosuncuk'a neden güvendiğini anlattığı videosu youtube'da izlenme rekorları kıran hanımefendinin sözlerini hatırlayın:

"Bu kadar insan aptal olamaz diye düşündük!"

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MEHMET CEYHAN KARPUZ TEZGAHI AÇSA UĞRAR MISINIZ?

Aşı kampanyası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son hızla devam ediyorlar.

Seyyar ekipler yaz günü yolda, otobüs duraklarında "bu senenin mevsimsel gribinin" aşısını yapıyorlar.

Kampanyaya, Kadir Has Üniversitesi gibi "Aşı olmayanı kampüse sokmayacağız" diyerek radikal destek verenler bile var.

Dün de sosyal medyada gün boyu, şehirler arası otobüs terminallerimizden birinde çekilmiş görüntülere güldük.

Otogar koridorlarında "İstanbul, Ankara kalkıyor" diye bağıran çığırtkanların sesi kesilince, aşı standı açmış görevlilerinki işitiliyor:

"Sinovac sinovac, biontech..."



Ama, otogardaki, pazardaki çığırtanlardan rol çalar hale gelen aşı kampanyasına rağmen tatmin olmayanlar var...

Koronayla hayatımıza giren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan onlardan biri... Geçen gün şöyle yakınıyordu:

"Karpuz seçimini bile karpuzcuya bırakan halkın salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor."

Valla Mehmet Hocam, o karpuzcuların bugüne kadar güvenimi boşa çıkardıklarını hiç görmedim.

Bakın dün de Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, önce poyraz ardından da sıcakların karpuzu vurduğunu, sattıkları ürünlerin bozulduğunu tüketiciye açık açık anlatıyordu.

Adamlar net. "Malımız" bu diyorlar. Hile hurda yok. Kesmece...

Dolayısıyla halka, size karpuzcular kadar "bile" güvenmedikleri için laf sokacağınıza sorunu kendinizde arayın.

Şimdi ölümüne savunduğunuz aşılar için çok değil, bir yıl önce "Bu salgında da virüs aşı ile değil mutasyona uğrayarak biter. Ben böyle düşünüyorum" diyen Pandemi süresince kelek çıkan, birine 180 derece zıt onlarca "tıbbi tavsiyeniz" ortadayken siteminiz kime?

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MALİYE BAKANLIĞI'NDAN CEVAP VAR

Dünkü "Yeni tütün yasası sigara kartellerini memnun eder" başlıklı yazımda sorular yönelttiğim Maliye Bakanlığı'ndan cevap geldi.

Konunun doğrudan vergiyle alakası olmadığını, düzenlemenin Tarım Bakanlığı'nın alanına girdiğini anlatan açıklama şöyle:

"2017 yılında çıkartılan yasayla, yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilmesini karara bağlamıştır.



Cezaların uygulama tarihi 3 kez ertelenerek 2021 Temmuz ayına kadar gelinmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, sarmalık kıyılmış tütünün satışının engellenmesi değil, Tarım ve Orman Bakanlığından hiç izin almadan bu faaliyetin devam ettirilmesi halinde uygulanması gereken yaptırımla ilgilidir.

Caydırıcılığı sağlamak, kaçak yani izinsiz tütünle mücadele kapsamında kanunda hapis cezası öngörüldü. 2020 yılının Aralık ayında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ikincil düzenlemeleri yaptı ve bugün itibarıyla Devletin ilgili biriminden izin almadan, sarmalık kıyılmış tütün satışı engellenmiştir. Böylece izin almadan yıllardır kaçak tütün satanlar, izin alan firmalar gibi Tarım ve Ormancılık Bakanlığından izin alarak bu faaliyetini devam ettirebilirler."