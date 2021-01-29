50+1 alanın atıyla Üsküdar'ı geçtiği yeni hükümet modelimizde yüzde 0.5 oy alan bir partiniz varsa işiniz Almanya'dan iyi.

Çünkü iktidar ve anamuhalefet arasındaki satrancın en önemli taşları küçük partiler. Her iki taraftan hamleler birbiri ardına geliyor.

Son duruma bir bakalım...

CHP, Deva Partisi'ni Millet İttifakı'na dahil etmek için uğraşıyor. Kılıçdaroğlu dün Ali Babacan'la görüştü. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni de cepheye katmak için çalışmalar sürüyor.

Seçimlere henüz epeyce süre olsa da Millet İttifakı'nın bu desteğe ihtiyacı var.

Zira geçtiğimiz günlerde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'le yaptığı görüşmenin ardından taşlar yerinden oynamaya başladı.

Saadet'in Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, partinin Asiltürk'e yakın İstanbul İl Başkanı'nı görevden alması, durumun ciddi olduğunun bir göstergesi. Asiltürk'ün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sözleşmesinin kaldırılmasından yana" açıklaması da tabanın bu tartışmaya ilgisini artıracak gibi.







AK Partili Mahir Ünal'ın, "Millet İttifakı içerisindeki CHP ile HDP'yi ayrı tarafa, İYİ Parti ile Saadet Partisi'ni ayrı tarafa koyuyoruz" şeklindeki sözleri de yabana atılmamalı.

Cem Uzan'ın Genç Parti'siyle şaşırtıcı sosyolojik benzerlikleri olan İYİ Parti'de bu işe yatkın pek çok kişinin olduğunu tahmin etmek zor değil...

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazan Mehmet Ali Çelebi ve bazı milletvekillerinin de katılacağı söylenen Muharrem İnce'nin partisi ise epeyce yol aldı.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın kuracağı iddia edilen parti ise CHP ve Millet İttifakı için bir tehdit olabilir.

Fatih Erbakan'ın "Yeniden Refah Partisi" de sağ kulvardan ilerliyor.

Ve tabii ki Mustafa Sarıgül...

2019'da Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayarak CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi yeniden yollarda...

Sarıgül dün de Mardin'de "Er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil" diyordu.

Ancak daha önce binlerce kişiyi ikna edip yola çıkan... Sonrasında ise "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayımızsın" denilerek yarıştan çekilmeye ikna edilen Sarıgül'ün ne kadar yürüyeceği yine meçhul.

Şimdiden karaborsaya dönen ittifak piyasalarının seçimler için geri sayım başladığında ne hale geleceğini hayal edebiliyor musunuz?

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DİN VE CHP İŞLERİ BİRBİRİNDEN AYRILSIN



CHP'nin ekranlardaki yılmaz savunucusu Berhan Şimşek'in "Gidiyoruz cumalara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum" şeklindeki sözleri olay oldu.

Cuma namazında hutbenin farzdan önce okunduğunu hatırlatan AK Partillier, "Allah kabul etsin" diyerek Şimşek'le kafa buluyorlar.







Belli ki, Minyeli Abdullah karakterini canlandırırken muhafazakârların dilini az buçuk kavrayan Berhan Bey bir jest yapayım dedi.

Ama keşke bu çıkışı yapmadan önce, Cuma vakti Kapalıçarşı'ya gidip "Esnaf kepenk kapatmış" diye video çeken Gürsel Tekin'e bir danışsaydı.

Ya da en iyisi, CHP ve din işlerinin birbirinden ayrılması.

Zira bu acemice takiyelerle muhafazakârları güldürdükleri yetmiyormuş gibi CHP'li seçmenin saygısını da yitiriyorlar.

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GÖTTİNGEN DE ARTIK BİZİM



Almanya'daki Türkler bir harika.

Türk kökenli Alman vatandaşı Prof. Dr. Uğur Şahin, korona aşısını bulup göğsümüzü kabartmıştı...







Şimdi de Aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde bulunan meşhur Göttingen Üniversitesi'nin rektörlüğüne oybirliğiyle Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan atanmış.

Gururlandık.

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HEPİNİZİ BİRDEN KAPATIRLARSA...



Bakkal gibi küçük esnafı temsil eden KOBİDER, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarında zincir marketlerin kapatılması gerektiğini söylüyor. Haksız rekabet oluyormuş.

KOBİDER rekabet gibi serbest piyasa kavramlarıyla konuşsa da talepleri neymiş gerçekten anlasak.

Zira yasaksever Bilim Kurulu'nun kafası bir atıverirse, ikisini de kapatıverir vallahi!

Hep birlikte yeniden görürüz günümüzü!