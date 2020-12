Me too, ben de ben de

CHP'de birbiri ardına patlayan taciz, tecavüz iddiaları mı önünü açtı, bilmiyorum. Ama edebiyat dünyası da benzer skandallarla çalkalanıyor.

Önce bir Twitter kullanıcısı, "Sincanlı Kafka" diye anılan Hasan Ali Toptaş'ın seneler önce kendisini taciz ettiğini duyurdu. Ardından da başka hesaplar... Yazar da "eril" "fallikmallik" diyerek takur tukur kelimelerle suçlamaların doğru olduğunu kabul edip özür diledi.

Bu yönteme, biri hakkında ardı ardına taciz iddialarını dile getiren paylaşımlar yapılmasına, Türkçe "ben de" anlamına gelen "me too" hareketi deniyormuş.

Derken "me too" başka erkek yazarları da vurdu. Son olarak, bu taciz iddialarından nasibini alan Ankaralı bir yayıncı intihar etti!







Konu netameli. Öyle ki, bu intihar olayı üzerinden me too'yu sorgulayan gazeteciler bile, Twitter'daki linç kampanyasından çekinip attıkları tweet'leri siliyorlar.

Bu yüzden de sorgulanmalı. Ne tacizdir ne değildir tüm dünyada tartışmalı bir konu. Ayrıca taciz, yalnızca kadınların değil erkeklerin de mağdur oldukları bir sorun.

Ben yıllardır rahatsız olduğum takıntılı tipleri engelleyip geçmeyi tercih ediyorum. Mücadele etmek isteyenin yapacağı şey de belli. Önce delilleriyle yargıya başvuracak. Sonra haklı olduğunu kanıtlarsa ister ifşa etsin ister etmesin. Kimse bir şey diyemez.

Twitter'da erkek mi kadın mı bile olduğu meçhul sahte isimlerle açılmış hesaplar ve mailler tarafından ortaya atılan iddialarla insanların hayatını karartmaksa bir suçtur.

Ve yargı taciz iddiaları karşısında olması gerektiği gibi, intihara kadar yol açabilen çamur at izi kalsın itibar suikastları konusunda da hassas olmalıdır.

***

KEMAL BEY GİZLİ GİZLİ CROWN'U MU İZLİYOR?



Kemal Kılıçdaroğlu "Hangimiz diyoruz İngiltere'de demokrasi yok çünkü İngiltere'nin bir anayasası bile yok diye? Ama İngiltere'nin gelenekleri var, töresi var, kuralları var, dolasıyla demokrasinin beşiği olarak adlandırılıyor. Tüm mesele uygulamada."







Tebrik ediyorum. Demokrasinin amaç, Cumhuriyet'inse araç olduğunu anlamak bile aşamadır. Ve tabii ki, İngilizlerin, Norveçlilerin yaptığı gibi, binlerce yıllık geçmişini, atalarını, geleneklerini "gericilik" diye yaftalamadan bu hedefe ilerlemenin mümkün olduğunu anlamak da...

Kemal Bey'e bir ara Dark dizisinden bahseden tweet'ler attırmışlardı. Anlaşılan şimdi de İngiliz Kraliyet ailesini anlatan 'The Crown'dan bahsetmişler.

İzlesin izlesin. Sezon bitince "Padişahım çok yaşa!" diye tweet atıp Ayasofya önünde poz vermesin de.

***

HALK TV, CHP'DEKİ TACİZİN REYTİNGİNİ BEĞENMEMİŞ



Halk TV, CHP'deki taciz iddialarını eleştirdiği için Canan Kaftancıoğlu ve partililerden "frene bas" uyarısı alan eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın programına son vermiş.

Yarkadaş ise gelişmeyi "HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı" sözleriyle duyurdu.







Geçiniz hocam. Sanırsın mevzu reyting kaygısı. Ayrıca maşallah reytingi birinci olmayan program mı var?

Ayrıca dördüncü kez yollarını ayırdığın kanalda ne işin var? Tamam, gördük, eleştirerek CHP'ye mebus adayı oluyorsun, Meclis'e girince susuyorsun. Olmayınca da dönüp gelip hepimize "yandaş" diyorsun, "bağımsız gazeteci pozları" kesiyorsun. Mekaniği keşfetmişsin.

İyi de Yarkadaş Demirel'in rekorunda gözün mü var; dört kez gidip beş kez mi geleceksin?

Nereye kadar?

***

ATEİSTLER DUA ETSİN DE YAĞMUR YAĞMASIN!



Diyanet dün cuma namazı sonrası tüm camilerde "yağmur duası" okunacağını duyurunca ateistleri aldı mı bir telaş... Sosyal medyada meteorolojinin cumartesi yağış beklediğini söyleyerek "Yağarsa da Allah'tan bilmeyin ha" diye uyarılar yapmaya başladılar.

Herhalde hafta sonu kuraklığı bitirecek şakır şakır yağmur yağmasından falan korkuyorlar. Arkadaşlar sakin. Bu bir gelenek. Dönem dönem yapılıyor, duyuyoruz. Ayrıca Diyanet de sizin gibi tarih vermiyor, kısmet diyor.

Ateistler dua etsin de yağmur yağmasın diyeceğim ama bu kez de meteoroloji yanılmış olacak. Gel de çık işin içinden.