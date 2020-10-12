Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump seçimlere 22 gün kala yeniden doğmuş gibi.Gerçi Başkan" de fenadeğildi. Küreselcilerin desteklediğiDemokratlar'ın vetüm dünya basınını domineeden merkez medyanınpandemi dayatmalarınapabuç bırakmadı. Ne varkisonra öz güveni daha da arttı.Rakipleriyse 74 yaşında ve aşırı kilolu olan Trump'ın iki gün yatmadan koronayı atlatmasını, yetmiyormuş gibi kampanyasına kaldığı yerden devam etmesini hazmedebilmiş değiller.Zira Trump'ın koronaya yakalanması ve ardından hastalığı ağır bir grip gibi atlatıp iki günde ayağa kalkması, seçimlerdeki en büyük kozlarını boşa çıkardı. Bütün dünyadaÖyle ya, onca sıkı protokole ve özene rağmen ABD Başkanı'na bile bulaşan bir virüsten bizi hangi maske, mesafe koruyabilirdi?İkincisi ise,olan tehdidin bize anlatıldığıkadar korkunç olmadığı tescillendi. Her yakalananı feci şekilde öldüreceği anlatılan virüs, risk grubundaki bir hastayı bile yatağa düşürememişti.Böylesine bir hastalıkladeğil mi?

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Ne var ki sözünü ettiğimiz, tarafların gerçekler "gün gibi" ortaya çıkınca "a tamam öyle mi" diyecekleri bilimsel bir tartışma değil...Bu yüzden kimsenin vazgeçme lüksü yok.Görüyorsunuz, denemeye üşenmiyorlar da.Rakiplerinin geçici olarak görevini bırakması için çırpınıyorlar. Trump o mitingden bu mitinge koşarken hala "" diye tartışıyorlar. Şüphelerine "bilimsel delil" olaraksa, 74 yaşında kilolu bir adamın onca merdiveni çıktıktan sonra birkaç kez öksürmesini gösteriyorlar.

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Hastaya genelde "iyisin iyisin" denilmesine alışık olunca, iyiyim diyene "yok yok hastasın" diye ısrar edilmesini falan haliyle garipsiyor insan. Ama ne zaman ABD seçimleriyle ilgili yazsam İslamcı ve solcu okurlardan "şeklinde ortak tepkiler alıyorum.İşin aşkla, nefretle alakası yok elbette. Bir kez daha özet geçeyim:Evet, Türkiye Cumhurbaşkanı'yla diyaloğu iyi olduğu için Türkiye'ye faydası dokunacağını öngördüğüm adayı, Trump'ı destekliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı devirmeyi kendine iş edindiğini açıklayan ve dolayısıyla iç işlerimize müdahale edip Türkiye'ye zararı dokunacağı aşikâr Biden'ı değil.Bir soru da benden Bidencı eleştirmenlerime gelsin o zaman.Thunberg'in Trump nefretininsebebi sizce ne olabilir? Pekiyave Afganistan'daki ABD askeri varlığını sonlandırıraçıklaması yapan