Hiçbir gündem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış törenlerini engelleyemiyor. Tüm dünyanın pandemi nedeniyle durağanlaştığı, projelerin ertelendiği dönemde bile,devam ediyor.Hafta sonu da Ankara-Niğde arasındakikurdelesini kesti. Ardından da'ni hizmete açtı. Türkiye'nin korona günlerinde açtığı kaçıncı hastane bu, sayabildiniz mi?Şu an yirmi yaşlarında olan gençlerin hizmet dalgasını "rutin" gibi algılamalarına, hatta üzerinediye geyik çevirmelerine şaşırmıyorum.Tek şeritli yollarda şehirler arası seyahat işkencesini çekmedikleri için bugün gaza bastıkları 4-5 şeritli otobanları hep vardı sanıyorlar.haberlerinihatırlamadıkları için adım başı tünellerden,köprülerden, deniz altındaki tüp geçitlerdengeçerken "diyorlar.Kimileri gibi, gençlerin bu tepkilerini "vefasızlık" olarak görmediğimi de söyleyeyim. Aksine bizlerin şaşkınlık ve takdirle karşıladığımız alt ve üst yapı faaliyetlerini

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Amave yapılan edilene burunkıvıran büyükler için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.Zira ergenin ağzından çıkınca güldüren mizah, kimi zaman yetişkinin dilinde trajediye dönüşebiliyor.Kaldı ki onlar bugün artık normalleşen hizmet dalgasının Türkiye'nin çehresini nasıl değiştirdiğini yaşayarak gördüler... Avrupa ülkelerinde görüp ballandıra ballandıra anlattıkları "medeniyetin" son yirmi yılda Türkiye'de nasıl aşıldığına şahit oldular.Daha düne kadar burada kazandıklarını kıytırık bir Avrupa ülkesinden vatandaşlık almak için yurtdışına taşıyan da onlardı... Pandemi dönemindeanlayıp, apar tapar memleketeve hastanelerimize dönenler de...Siz söyleyin...Yurt dışına günlerce süren kumar partilerine gidenişler ve mamur hale getiren bir siyasinin çalışkanlığına burun kıvırmanın iyi niyetle izahı mümkün mü?

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Hakkaniyetin ya da vicdanın ötesinde tabii bir de vizyon meselesi var.Dünya, 5G teknolojisiylebir sürece doğru hızla ilerlerken, ülkeyi birbirinesımsıkı bağlayan, medeniyeti ve refahıtabana yayan otobanların, köprülerin, tünellerin"hoş bir görüntü", "makyaj" olduğunudüşünenler... Sivil ve savunma sanayii yatırımlarını"masraf" olarak görenler, Erdoğan'ın şusözleri üzerine ciddiyetle düşünmeliler:Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar,toplumsal huzursuzluklar, iç ve dışnice sinsi saldırılar sebebiyle. Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.."Anlamak isteyene...