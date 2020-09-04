Muharrem İnce ""nin startınıbugün Sivas'ta verecek. MilliMücadele dönemimizin en önemli ayaklarındanolan 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde...Çok manidar.Sivas'a, vapurla ulaşacağı Samsun üzerinden gitse daha da anlamlı olurdu.Ama önce sembollerini kullandığı 'Kurtuluş Savaşı'nı kime karşı vereceğini netliğe kavuşturmalı Muharrem Bey."Kime olacak, elbette 2023 seçimlerindekarşı" mı diyorsunuz?İyi de iktidar cephesine bakıyorum,Hükümete yakın kalemler de her gün İnce'ye güzellemeler düzüyorlar.Böyle düşman, düşmanlık olur mu?O halde bu mesaj önceolmalı. Zira 2023'te siyasetiner meydanına çıkabilmek için önceikna etmesi gerekecek.Çünkü sağdan sola adaylar şimdiden kapıda sıraya girmiş durumda...

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örneğin...CHP Grup Başkanvekili Özgür Özeldiyor ama Genel Başkanıkapıyı tam kapatmıyor."Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz" diyor.Ne desin?Daha önce eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıktığı bir siyasiyi şimdi çıkıp CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edecek hali yok ya.İlke deyince aklınıza "6 ok" falan da gelmesin...Bildiğiniz üzere "ilkeleri" Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı sürecinde gördüğümüz gibi,gülü gibi "bir ismi desteklemesine engel değil.Daha önceden Abdullah"evet" diyebileceğini açıklayanne güne duruyor sanıyorsunuz?

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Sadece Gül de değil...Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Külliye'de görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdailerliyor...Tabii... İnce'nin karadan yaptığı yolculuğun bir benzeriniİBB Başkanıda var.Olay TV'yi satın aldığı iddia edilen ve piyasadan eleman toplayan İmamoğlu'nunEvet, Kemal Bey dışında herkes var bu yarışta...Bu arada Twitter hesabından Sivas'taki programını "Yarın program bitiminde Ankara'ya dönmeden saat 16.30'da 'Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu... İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu' sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan" şeklinde duyuran İnce'nin aksilikler peşini bırakmıyor.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu,yayılmasını önlemek amacıyla,ilan etmiş.Abdullah Gül'ün dediği gibi,