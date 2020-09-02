'ın okyanus ötesi kaset komplosuyla devrilmesinin ardından'nun genel başkan olduğu CHP Kurultayı'nı salonda izlemiştim.Ertesi gün, Kılıçdaroğlu salona girerken basın bölümündeki gazetecilerin sandalyelerin üzerine çıkarak müstakbel genel başkanlarını avuçları patlarcasına alkışladıklarını yazınca çarşı fena karışmıştı.Meslek ilkeleri bir yana,utanç vericiydi.Ayrıca yazılmayacak gibi de değildi. Zira yaşını başını almış Hürriyet yazarlarının ayakkabılarını çıkartarak çıktıkları sandalye üzerindekiTufan Türenç "Alkışladıysam alkışladım" dedi.Döneminise kendisiniCHP yandaşı diye yaftaladığımısöyleyerek bana etmediklaf bırakmadı. Ardından birkaçay geçtikten sonraKamuoyu da sandalyeyeçıkıp çıkmadığının cevabını açıkçaalmış oldu.

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O dönemCHP kurultayıbasın locasında resmi çekilen ikiyüzlülüğüşu sözlerle değerlendiriyordu:"AK Parti'ye destek veren medya grubuna 'yandaş' medya diyorlardı. Ama şimdi iki tür medya türedi. Birisi...Biz, bu malum medya ile beraber yürümedik, yürümüyoruz ve onlara rağmen zaten Türkiye'de iktidar olduk. Bütün bu yapılanlar arasındaEvet, bunlar neydi ki? Türkiye candaşa, yoldaşa rahmet okutacak daha nice örnek görecekti...Ülkede ne kadar "muhalif" gazeteci varsa paraşütle inen yeni CHP Genel Başkanı'nın kapısında dolanıp vekil adayı, belediye başkanı, danışman, şu bu olacaktı...hiçbir şey olmamış gibi, bağımsız tarafsız gazeteci pozlarında aramıza dönecek. Dahası utanmadanetmemiş meslektaşlarınadiyecekti.

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(Tirajlar, reytingler ortada. Twitter'ın gazı olmasa yoklar) CHP yandaşı medyada gelinen son aşamayı en iyi özetleyen tartışma bugün aralarında yaşanıyor.YURT gazetesi ve YURT TV'nin sahibi olandün, kendisine sermayesini soran'a şöyle sesleniyordu:"Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerjikurdum, kaynağım belli. Sen Tele1'in kaynağı nedir onu açıkla...Acababu tartışma için ne düşünüyor?Busizsiniz? Ne diyorsunuz, 2000 TL maaşla televizyon sahibi olmasının hikmeti sorgulanan Merdan Yanardağ'ınnedir Tuncay Bey?Yok yok, Ergenekonculuk döneminizde KanalTürk'ün idare müdürünüz olduğu söylenenbahsetmiyorum.