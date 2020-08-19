Kasım seçimlerinde Trump'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Joe Biden'ınherkesin yüzüne ışık tuttu.Önce Biden'ın New York Times'ın hazırladığı The Weekly programına verdiği röportajdaki skandal ifadelerinden satır başlarını hatırlayalım:- Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek....- Yaptıklarının bedelini ödemeli.- Ama hâlâ, geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz.- Çok endişeliyim, çok endişeliyim. Hava sahalarımız ve onlara erişimimiz konusunda da çok endişeliyim. Bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek onun bölgedeki faaliyetlerini tecrit etmek bizim için çok çaba gerektiren bir iş.

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Biden'ınniteliğindeki bu sözleriüzerine gözlerin çevrildiğiisimlerse topu rahatçataca çıkartabilecekken telaşlayine kendi kalelerine golattılar.Savunmaya geçip Biden'ın röportajının ortaya atılmasının zamanı manidar diye söylenmeye başladılar. Önünde henüz 3 yılı olan iktidarın erken seçim gibi bir düşüncesinin olmadığını biliyoruz. Ayrıca eleştirilen sözlerin 8 ay önce söylenmiş olması neyi değiştirir?Evet, Biden'ın sözlerinin,hakkında önemli ipuçları verdiği kesin. Açık edilen plana uygun şekilde "en az sekiz aydır" kesintisiz faaliyet yürütenler, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden tüm muhalefete yaptığı sonçağrısının zamanlaması hakkında ne düşünüyorlardır dersiniz?

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Muhalefetin ve yandaş medyasının, önce Türkiye'deki FETÖ darbesine onay veren Obama'nın mirasçısı Hillary Clinton'ı şimdi ise Biden'ı neden desteklediklerinin cevabı da sanırım Trump'ın önceki gün yaptığı şu açıklamada fazlasıyla mevcut:"Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz.Bu durumda(Biden için) nerede olduğunudahi bilmeyen ve bodrumkatından çıkıp konuşamayanbirine (başkanolarak) sahip olamazsınız."Ben de aynı şeyi düşünüyorum...