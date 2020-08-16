Pandemi sürecinde geçici bir önlem olarak bildiğimizmi?Dünya Sağlık Örgütü el yükseltmişe benziyor. Zira "" takmak zorunda kalabileceğimize dair öngörüler yaygınlaşıyor, normalleşiyor.Geçtiğimiz günlerdeattığı şu tweet, bahsettiğimizhızla meşruiyet kazandığının göstergesi olsa gerek:"Maalesef buki sağlıklıkalabilsinler..."Şahin, sözlerini sosyal medyada eleştirdiğimiçin ertesi gün arayarak cevap hakkınıkullandı. Amacınınolduğunu söylerken özeleştiride yaptı. "ifadesini kullanmasınınyanlış olduğunu dile getirdi.Fatma Hanım bildiğiniz üzere eleştiriye açık, komplekssiz bir siyasetçi. Umarım, Twitter'daki eleştirim üzerinesavunmaya kalkande bu satırları okurlar.

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Peki, nasıl oldu da ömür boyu maske kullanmak gibi,? Bu bunaltıcı gelecek tahayyüllerine itiraz edenleri, "sorumsuz" ilan edecek kadar ne ara kafayı bulduk?Çaresizlikten mi?İyi de sorunumuz tam olarak bu. Zira açık havada maske kullanımının kalıcı hale gelmesi gibi önerilerÖyle ya,sokaktaki vatandaşınbileğinde mikrop ve virüs yayan bir silahadönüşeceğini tahmin etmek zor değil.Uygun koşullarda kullanılmayan maske hem kullanan hem de diğerleri için yarardan çok zarar getiriyor.Biz bizeyiz... Kendiniz de dahil maskeyi zarar vermeyecek şekilde kullanan kaç kişi gördünüz Allah aşkına?

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Sözü uzatmayalım. Geçtiğimiz ay sokakta karşılaştığım bir polisin "Maskenizi takın," şeklindeki uyarısı, bu tedbirin işlevinin artık ne olduğunun göstergesi olsa gerek.Kabul etmek istemesek de bunu hepimiz biliyoruz.Ee, tabii mantığı olmayan bir yasal zorlamanın önce komediye, tekrarında ise trajediye dönüşmesi şaşırtıcı değil.Müdür takmıyor, işçi takıyor... Restoranda yemek yiyen müşterinin ağzı açık. Ona hizmet eden garsonun maskesi terden sırılsıklam olmuş.Var mı bunun bilimsel, vicdani, insani bir izahı?Birkaç meczup dışında "virüs yok" diyen yok. Derdimiz bilim kurullarınınBilimsel çalışmaları duyurmaktan çok vatandaşa işlevi meçhül yasaklar dayatmaları.Ama sürekli "bu iş bitecek gibi" değil derken, izolasyon tebdirlerinin kalıcı olmasını talep ederken bizlerden sakladıkları bir şey olsa gerek.Anlatsalar da öğrensek...